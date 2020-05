Ashley Tisdale muestra su celulitis y habla de la importancia del amor propio

Ashley Tisdale se ha sincerado con sus seguidores de Instagram al compartir una foto de su cuerpo con celulitis, un aspecto que muchas personas tienen pero que generalmente no se asocia con la imagen ‘perfecta’ de una celebridad.

La recordada actriz de High School Musical posó en su ropa interior, al natural y sin aparentes retoques para acompañar el mensaje de la importancia de la salud mental. Tal y como lo explicó Tisdale, este aspecto se ha convertido en una de sus prioridades durante este confinamiento y al dedicarle la mayor parte de su tiempo, ha dejado de ejercitarse.

"Tengo que ser sincera: llevo mucho tiempo sin entrenar porque he estado centrada en mi salud mental durante esta cuarentena. He estado haciendo mucha meditación y yoga y he intentado no juzgarme a mí misma. Aunque hay veces que desearía tener energía para moverme y hacer abdominales, tengo que decir que aun así me siento sexy. Me siento bonita y lo mejor de todo es que creo que me quiero aún más a mí misma", escribió Ashely Tisdale en su cuenta de Instagram.

La confesión de la actriz recibió muchos comentarios positivos de usuarios que no sólo apoyan que Ashley se sienta más cómoda, libre y sexy en su propio cuerpo (#bodypositivity), pero que aplauden su decisión de abrazar sus imperfecciones y que sobre todo, le de igual o mayor importancia a su salud mental así como a sus looks.