Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale en cuarentena mientras bailan tema de High School Musical

La actriz de High School Musical, Ashley Tisdale, fue la primera en publicar su coreografía del tema “We’re All In This Together”, recordando la famosa película juvenil.

Es así cómo la artista animó a sus seguidores a permanecer en sus casas mientras se cuidan del coronavirus, realizando coreografías para no aburrirse.

"Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena intenta esto. ¡Con suerte esto alegrará un poco su día!", escribió la joven, adjuntando un video suyo realizando la coreografía.

Esta publicación fue muy bien recibida por sus miles de seguidores. Incluso, Vanessa Hudgens al ver este post no pudo resistirse y se sumó a la iniciativa de su excompañera de grabaciones.

La actriz también se animó a compartir un video Tiktok donde canta y baila el exitoso tema.

“Bien. He llegado a esto @ashleytisdale tal vez empiezo a entrar en TikTok”, escribió la actriz.

Es así como ambas protagonistas de High School Musical intentan generar conciencia en sus seguidores, animándolos a quedarse en casa mientras pasa la cuarentena a raíz de la propagación de coronavirus.

En esta recordada película participaron Zac Efron, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Monique Coleman, Olesya Yurivna Rulin, Chris Warren, entre otros.