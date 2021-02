Pitbull es abandonado junto a una emotiva nota: "Es el perro más dulce que conocerás"

Muchas veces cuando adoptamos a una mascota debemos tener en claro que ellos necesitan amor, protección y mucha comida; sin embargo, las dos primeros requerimientos fueron escasos para un pitbull que generó mucha tristeza en Facebook tras conocer el mal trato que recibía por parte de su familia.

El refugio Villalobos Rescue Center, ubicado en Nueva Orleans, recibió el caso de "Rocky" con mucha tristeza luego de haber sido abandonado con una emotiva nota donde explicaban por qué habían tomado esa decisión, lo cual puso muy tristes y furiosos a los voluntarios debido a que no era la manera de despedirse de un animalito.

"No puedo retenerlo más debido a problemas personales con mi familia. Ha estado aislado en mi habitación toda su vida, ya que mis padres no lo querían fuera de la habitación, además, el propietario no quería perros aquí. Tiene 1 año y 4 meses y nunca tuvo una interacción humana aparte de mi familia, así que por favor, construya su interacción humana", dice.

"Una vez que lo conozcas, es el perro más dulce que conocerás. Es amigable con las mascotas, pero puede estar nervioso con la gente. Por favor, tómate tu tiempo con él y dale un mejor hogar. Siempre donaré tanto como pueda para sus necesidades Está al día con sus vacunas", agrega la misiva.

¡No al abandono animal!

Según explica el refugio, la mascota estaba muy triste y no tenía ganas de realizar alguna actividad, solo paraba tirado en una esquina a la espera de ser alimentado. Ante ello, el personal decidió compartir su caso en Facebook con el objetivo de que sea adoptado por una familia capaz de poder esfumar su tristeza.

Pero jamás pensaron recibir una respuesta de un hombre que terminó siendo hermano del que era antes el papá del pitbull, quien decidió acudir hasta Villalobos Rescue Center para que sea reconocido por "Rocky" y el personal pueda darse cuenta de que no estaba mintiendo.

Nos volvemos a ver, amiguito

El joven llegó hasta las instalaciones donde fue recibido por voluntarios y, posteriormente, sorprendido por el perrito, quien cambió su semblante y se volvió más carismático al notar que estaba cerca de una persona que le había brindado muchos momentos felices. Tras lo acontecido, el lugar decidió otorgar la adopción de "Rocky" al hombre, quien suele comunicarse vía Facebook con el albergue para mostrar el día a día de la mascota.