VES: Perro callejero acompaña a una vendedora a terminar sus productos

La llegada del coronavirus solo ha producido muertes, desempleo y un sinfín de sensaciones negativas donde los más golpeados siempre son las personas de bajos recursos. En las últimas semanas se hizo viral en Facebook las imágenes de una señora que se dedica venden dulces durmiendo en las escaleras de la Línea 1 acompañada de un cachorro.

La emotiva escena se protagonizó en la estación Parque Industrial, en Villa El Salvador, donde una transeúnte se vio muy afectada por la situación que atraviesa la mujer al igual que la mayoría de colegas que solo buscan un poco de estabilidad ante la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Sarisha Sarangi, como aparece en redes, tomó algunas fotografías donde el perrito utiliza las piernas de la negociante para acurrucarse y ambos puedan darse un poco de abrigo. "Por favor, que alguien le alcance ropita, algo caliente para ambos", escribió.

"El perrito se llama Pepe, no tiene dueño, la señora le da pancito y comparte su poco alimento con él, me dice que llega temprano y se va a las 8 pm, no tiene teléfono móvil, por favor, los que viven cerca alcanzarle abrigo, comida, etc. Si pudieran comprarle todo sería genial, yo le dejé algo, pero no será suficiente", continuó la voluntaria.

Hoy por mí, mañana por ti

Tras compartir la historia en Facebook, una gran cantidad de cibernautas lograron identificar a la mascota y señalaron que siempre deambula por la zona en busca de alimento y un hogar para siempre: "El perro busca a la mujer todos los días en el mismo lugar para que le regale un 'pancito duro' y este en agradecimiento se queda a su lado hasta que termine la jornada a las 8:00 p. m., en los exteriores de la estación de la Línea Uno del Metro de Lima", dijo una usuaria.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir, ya que varias personas se unieron al gesto de solidaridad de Sarisha Sarangi, quien decidió recaudar fondos para beneficiar a la señora y el perrito para que no continúen pasando penurias durante la pandemia y puedan estar un poco más tranquilas.

Los animales merecen paz

Una vez conseguido todo lo prevista, la mujer acudió hasta la estación del tren para hacerle llegar los donativos, pero no encontró a la ambulante ni al cachorro. Pero una usuaria se pronunció en Facebook para dar pistas del perro: "Trataremos que le den un lugar para su camita en la estación del tren porque él sufriría mucho encerrado en un albergue, ya lleva 1 año allí, el perrito corre y juega, es súper libre".

Dicho y hecho, el animalito fue visto de nuevo y los presentes juntados fueron asignados a una policía de la estación, de nombre Flor, quien se hará cargo de "Pepe". Asimismo, tras algunos días, la señora que vendía sus productos también fue hallada y sorprendida con todos los regalos que tenían para ella.