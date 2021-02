Pitbull arrastra a una bebé de 7 meses para salvarla de un incendio

Los pitbulls son catalogados como una raza "altamente peligrosa", pero ellos suelen tomar actitudes negativas cuando son mal educados por dueños; sin embargo, la historia de "Sasha" rompió con todos los estereotipos al ser protagonista de varias páginas en Facebook luego de rescatar a una recién de nacida de morir quemada.

El siniestro ocurrió en un edificio de California, Estados Unidos, donde el fuego empezó a hacer su trabajo y terminó por consumir varios departamentos como el de Nana Chaichanhda y sus primos, quienes no se habían dado cuenta de lo que sucedía hasta que notaron una actitud muy extraña en la mascota del hogar.

La perrita, de ocho meses, había empezado a golpear la puerta de manera agresiva con la intención de "avisar" sobre el incendio, pero nadie le prestaba atención y creían que estaba empezando a mostrar su verdadera personalidad, lo que generó mayor pánico entre todos. Sin embargo, lo único que buscaba era prevenir una desgracia mayor.

"Yo no tenía idea de que estaba tratando de advertirnos sobre el incendio. Me levanté de la cama para ver qué estaba pasando. En ese momento, abrí la puerta de atrás y Sasha corrió a nuestra casa, directamente a nuestra habitación", relató Nana a las autoridades.

Los perros, inteligentes por naturaleza

Según muestra en Facebook, la mujer se dio cuenta del incendio a través de la ventana porque el apartamento de sus primos estaba en llamas, y justo estaba cerca al cuerpo de su bebé, quien estaba siendo protegida por la "heroína" de "Sasha" que decidió tirarla del pañal y arrastrarla hasta un lugar seguro.

"Gracias a Sasha pudimos salir a salvo y llamar al 911. Conseguimos que todos salgan de sus casas y estén a salvo. Le debo a Sasha mi vida y la de mis hijos. Ella nos salvó a todos. Ella es nuestra heroína. Sin ella, probablemente nunca lo hubiéramos logrado", dijo.

Un nuevo comienzo para todos

Tras controlar el siniestro, la familia de Nana Chaichanhda comprobó que lo habían perdido todo y no tuvieron otra alternativa que recurrir Go Fund Me con la finalidad de recaudar fondos para que puedan recuperarse del accidente y, además, para obtener ropa, zapatos y alimentos, según explica en Facebook, pero lo más importante es que puede seguir al lado de su hijita.