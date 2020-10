Anciano construye casas de madera para pájaros específicamente pequeños

Desde hace muchos años, Anno Govers se ha dedicado a estudiar la vida de los pájaros y esa pasión lo convirtió en un experto en aves hasta conocer que los más grandes suelen tener comportamientos agresivos con los de menor edad. De esta manera, quiso mostrar a través de Facebook que podía hacer casas de madera que impedían que el ingreso de los mayores, quienes suelen robarse la comida debido a su "superioridad".

Observando dichas acciones, el anciano decidió hacer justicia con sus propias manos y poner en ejecución su idea de construir casas pequeñas para aves para que puedan alimentarse sin padecer las interrupciones de los más "bravucones".

"Inventé el producto hace cuatro años, anteriormente había hecho un comedero con ventosas para la ventana. Entonces alguien me dijo: Si se te ocurre algo para que esas urracas y masticadores ya no se coman todo del tarro de mantequilla de maní, entonces me estás haciendo un gran favor. ¡Así sucedió!", contó a RTL Nieuws.

Solo necesitó un tarro para mantequilla de maní y trozos de madera para que el resultado sea realmente impresionante: con el mismo diseño de una casa, la nueva viviendo de las aves pequeñas era a prueba de pájaros grandes y así poder gozar de un momento de tranquilidad totalmente asegurado.

Por amor a los animales

El trabajo que había realizado debía ser mostrado con el objetivo de contactarse con personas que tienen un ave en casa y padecen los mismos problemas. De esta manera, con ayuda de un vecino, hizo público sus trabajos en Facebook y consiguió varios clientes que se mostraron interesados en contar con estas "viviendas".

Según Anno, su intento de ser "carpintero y constructor" lo realizó sin tener los conocimientos básicos y sin emplear muchas técnicas, tan solo bastó una gran imaginación e intentó hacer algo útil que beneficiara a los más necesitados.

Un gran negocio imprevisto

Muchas personas que se contactaron con el anciano a través de Facebook se mostraron conformes con el trabajo que viene realizando; sin embargo, algunos expertos señalan que está mal que las personas alimenten pájaros silvestres, pues los vuelve perezosos.