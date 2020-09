Mujer dedica sus días a cuidar gatos y perros en estado de abandono

Doris, a pesar de su avanzada edad y no tener mucho dinero, decidió entregar su tiempo completo a cuidar de animales sin hogar. Ella prefiere sacrificar lo que para otros sería importante; como por ejemplo: dejar de comprar un par de zapatos o ropa para conseguir alimento de los peludos.

Realmente es un ejemplo de vida, lucha y amor. La mujer nos enseña a valorar a estos pequeños perros y gatos indefensos, que son abandonados por humanos sin corazón.

Mediante Facebook de Pancho SOS se dio a conocer la conmovedora historia de Doris, quien no escatima en gastos si se trata de alimentar a los más de 12 animales que tiene en su casa.

Doris no solo les brinda galletas para los perros y gatos, sino que también se toma su tiempo para preparles sopita con menudencias o sangrecita a los engreídos.

"He sido bien amante de los animales (...) Con la bendición de Dios, mis hijas me ayudan. Me dan para comprarme zapatillas, pero yo no me compro mis zapatos (el dinero lo usa para los alimentos de los engreídos)", cuenta la bondadosa mujer.

Ella entiende que los animalitos no pueden pedir, por ello se asegura que no les falte comida y medicina cuando lo requieren. Deja de comprarse ropa y prefiere que los 'angelitos de cuatro patas' tengan siempre los alimentos en casa.

Doris, a pesar que no es una mujer que ostente riquezas, hace todo el esfuerzo por darles una nueva oportunidad de vida a aquellas mascotas indefensas que han sido abandonadas a su suerte en las frías calles de la capital.

Al borde de las lágrimas, la dadivosa mujer confiesa que sufre mucho cuando observa algún minino o can maltratado en la calle, porque siente en carne propia el dolor que ellos padecen; por lo que le es casi imposible no derramar algunas lágrimas.

Una mujer que entrega todo por sus perros y gatos

"Cuando veo heridos, maltratados, botados, yo me acerco les hago cariño y me pongo a llorar. ¡Pobre animal! Cuanto te duele, porque no sabes si han comido o no", manifestó Doris.

La noble mujer indica que no le parece justo que los seres humanos se desprendan con facilidad de los animales. Por ello, exhortó a que los padres enseñen a sus hijos a querer a las mascotas, porque esto les enseñará a ser más sensibles con su entorno.

Debido a la crisis por el coronavirus, Doris asegura que se le está haciendo difícil alimentar a los perros y gatos. A pesar de las dificultades, ella busca todo lo que está a su alcance para mantenerlos bajo techo, con medicinas y bien comidos.

Si tienes la forma de aportar con un granito de arena, puedes comunicarte al siguiente teléfono celular: 962189023.