Ex fisicoculturista logró vencer la depresión adoptando a 50 chihuahuas

Dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, y no hay nada tan cierto luego de conocer la historia de Bobby Humphreys, un ex fisicoculturista que se hizo popular en Instagram por adoptar a un chihuahua luego de haber terminado su relación con su esposa por un tema de infidelidad.

El retirado hombre había caído en un hoyo emocional tras haber encontrado a su pareja junto a otra persona que, según ella le dijo, fue su propia culpa que el matrimonio que formaron no llegara a funcionar y provocando que el musculoso pensará en suicidarse para acabar con todo lo vivido.

Sin embargo, su mejor amiga Connie apareció como una luz de esperanza al final del túnel para rescatarlo de sus problemas, a pesar que Bobby no quería compañía debido a todos los capítulos infelices que le tocó vivir a su temprana edad.

"Ella ya había perdido a algunos amigos por lo mismo y no quería perderme a mí. Estuvo tan presente en mi situación y confié tanto en ella que le incluso le pedía que cuidara mi casa cuando estaba fuera de la ciudad por trabajo. Le di una llave", contó Humphreys a Jam Press.

Una gran esperanza canina

Con el pasar de los días, Bobby empezaba a mostrar señales de mejoría, pero todavía se mostraba afectado por la infidelidad así que su amiga le pidió que cuidara de Lady, una chihuahua, mientras ella se cambiaba de departamento, petición que aceptó para luego tomarse una foto que terminaría publicando en Instagram.

La mascota jamás tuvo miedo al estar cerca del gigante hombro y lo demostró acercándose a él y sentándose sobre su regazo con la finalidad de recibir cariño, objetivo que consiguió. Sin embargo, no fue lo único que logró porque despertó en Humphreys la necesidad de adoptar a un perro de dicha raza porque ellos siempre han sido mal tratados en general.

"A mí también me trataron pésimo algunas personas en mi vida y también la sociedad, tanto que traté de suicidarme. Uno de estos perritos me salvó, y yo sé qué significa no tener a nadie para protegerte o estar presente para ti, así que hice la promesa de que una vez que los perritos estuviesen conmigo, no se volverían a sentir así".

Los perros, el mejor amigo del hombre

Tras conseguir un cachorro, Bobby decidió comunicar a través de su Instagram que iba a aperturar un santuario de perros chihuahua llamado Big Guy, Littles World Sanctuary, donde ya viene rescatando a más de 50 de estos pequeños en menos de un año.