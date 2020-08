"Llevo casi 2 años esperando que me adopten", dice el cartel de una perrita albergada

"Si me miras con los ojos del alma, te darás cuenta de que soy todo lo que necesitas para ser feliz", son las palabras que tocó las fibras más sensibles de los usuarios de Instagram luego de conocer la historia de Chica, una perrita que lleva viviendo 2 años en un refugio.

La mascota de avanzada edad lleva el cartel colgado en su pecho a la espera de un corazón bondadoso que decida sacarla de ese lugar porque siente que las ganas de seguir viviendo se está extinguiendo lentamente mientras permanece abandonada.

El rostro triste que posee suele distinguir a la mascota con respecto a sus demás compañeros del refugio Agrupación ADSMA, en Copiapó, al norte de Chile, donde llegó luego de haber vivido y sufrido por mucho tiempo en la calle, soportando el desprecio y marginación de las personas.

"Llevo mucho tiempo esperando una familia. Cuando era solo una cachorra Rufina me rescató y me llevó con ella, me ha cuidado todo este tiempo, solo me falta una familia definitiva que me quiera y me ame mucho. Soy una buena compañera, estoy esterilizada y tengo mucha energía", dice la publicación de esta organización en Instagram.

"Soy mestiza de galgo, me gusta correr y jugar. Por favor dame la oportunidad de cambiar de destino y poder encontrar un hogar. Si estás interesado en adoptar déjanos un mensaje por interno rogamos máxima difusión eso nos ayudará a que la historia de Chica sea conocida", añadieron.

Es cuestión de tiempo, amiguita

A comparación de sus compañeros, Chica no ha corrido con la misma suerte por ser una perrita de avanzada edad y, por los golpes de la vida, se encuentra deteriorada. Sin embargo, ella no pierde la esperanza de encontrar una familia que la valore por lo que tiene en su interior.

Según detallan en Instagram, la mascota se encuentra más estable a comparación de cuando la encontraron deambulando por las calles antes de ser rescatada por la Agrupación ADSMA.