¡Una receta de corazón! Anticuchos carretilleros con los secretitos de la casera

Los anticuchos son un clásico de la gastronomía peruana, que además de su gran sabor, nos ofrece incontables nutrientes.

Es imposible caminar por alguna calle limeña y resistirse al aroma de este platillo, donde el sonido del corazón rozando con la brasa caliente es una tentación que nadie puede resistir.

Sin embargo, hoy por hoy, luego del decreto de aislamiento social establecido por el Gobierno, el cual tiene como finalidad evitar la propagación del covid-19, se nos hace inimaginable comprar rico anticucho carretillero.

¡Tranquila! Esto no es un problema, ya que te compartiremos una receta con todos los secretitos para preparar este plato, en su punto.

Beneficios del corazón de res

Antes de empezar es importante que sepas, que este potaje es un gran alimento. El corazón de vaca es un alimento que contiene 17 gramos de proteínas, no contiene carbohidratos, contiene 4 gramos de grasa por cada 100 gramos y no contiene azúcar, aportando 104 calorias a la dieta. Entre sus nutrientes también se encuentran las vitaminas B9, B4, B12 y C.

(Foto/Buenazo)

Además, el anticucho es un alimento rico en vitamina B12 ya que 100 g. de esta carne contienen 13 ug. de vitamina B12. Muy beneficioso para las embarazadas y mujeres con bebés en estado de lactancia.

Porciones

2 porciones

Ingredientes

4 cucharadas de ají panca

1 cucharada de ajo

1/2 cucharada de ají amarillo

1 chorro de vinagre tinto

1 chorro de aceite

1/2 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimienta

1/2 cucharadita de orégano seco

Sal a gusto

1/2 kilo de corazón de res

1/2 kilo de molleja

1/2 kilo de pancita precocida

1/2 kilo de rachi precocido

2 cucharaditas de mantequilla

1 taza de choclo cocido

Sal a gusto

Comino a gusto

Perejil a gusto

Preparación

1. Colocar el ají panca en un bol.

2. Agregar el ajo, ají amarillo, vinagre tinto, aceite, comino, pimienta, orégano seco y sal.

3. Mezclar.

4. Reservar.

5. Colocar el corazón de res en una tabla.

6. Cortarlo en trozos moderados.

7. Agregar el corazón de res en un bol.

8. Añadir la mitad el aderezo que se preparó previamente.

9. Mezclar.

10. Macerar en refrigeración por 2 horas.

11. Colocar el corazón de res en un palos de anticucho.

12. Colocar el anticucho en la parrilla.

13. Flambear con un poco de aceite.

14. Reservar.

15. Colocar la molleja, pancita y rachi en el bol que tiene de sobra la mezcla de aderezo.

16. Mezclar.

17. Llevar a la parrilla las mollejas, flambear con un poco de aceite.

18. Agregar la pancita y el rachi.

19. Cocinar por unos minutos y reservar.

20. Colocar la sartén al fuego.

21. Agregar la mantequilla y derretir.

22. Añadir el choclo desgranado.

23. Agregar sal y comino.

24. Saltear.

25. Añadir perejil y saltear.

26. Colocar en una bandeja pancas de choclo.

27. Servir el choclo salteado y rodajas de papa.

28. Agregar el rachi, pancita, molleja y anticuchos.

29. Acompañar con cremas.

30. ¡Disfrutar!

Tips de cocina

Si se desea se puede acompañar con rocoto licuado o ají de huacatay.

Tiempo de preparación

30 minutos

Recetas fáciles

Mira este vídeo y aprende a preparar unos ricos anticuchos peruanos