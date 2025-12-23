Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

100 frases navideñas para agradecer a tus clientes por confiar y crecer juntos este año

Te regalamos 100 frases bonitas para desear Feliz Navidad y agradecer a tus clientes por su confianza y apoyo durante todo el año.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    100 frases navideñas para agradecer a tus clientes por confiar y crecer juntos este año
    Frases para transmitir agradecimiento y alegría a tus clientes esta Navidad.
    100 frases navideñas para agradecer a tus clientes por confiar y crecer juntos este año

    En Wapa.pe queremos ayudarte a transmitir gratitud y cercanía en estas fechas tan especiales. Por eso, hemos preparado 100 frases navideñas diseñadas para agradecer a tus clientes por confiar en tu negocio y crecer juntos durante todo el año.

    Estas frases no solo reflejan agradecimiento, sino que también fortalecen la relación con quienes han sido parte de tu crecimiento. Inspírate y comparte mensajes cálidos que harán sentir únicos a tus clientes esta Navidad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas

    25 Frases de Navidad para agradecer la confianza y lealtad de tus clientes

    1. Gracias por confiar en nosotros; ¡que tengas una Navidad llena de alegría!
    2. Agradecemos tu lealtad este año; ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
    3. Tu confianza nos impulsa a mejorar cada día; ¡felices fiestas!
    4. Gracias por ser parte de nuestro crecimiento; ¡que disfrutes la Navidad!
    5. Tu apoyo ha sido invaluable; ¡te deseamos una feliz Navidad!
    6. Gracias por acompañarnos este año; ¡que la Navidad te llene de felicidad!
    7. Nos sentimos honrados por tu confianza; ¡felices fiestas!
    8. Gracias por ser un cliente tan especial; ¡que tengas una Navidad maravillosa!
    9. Celebramos juntos un año de logros gracias a ti; ¡felices fiestas!
    10. Gracias por elegirnos; ¡que tu Navidad esté llena de paz y alegría!
    11. Agradecemos tu confianza y apoyo constante; ¡feliz Navidad!
    12. Que estas fiestas refuercen nuestra relación; gracias por confiar en nosotros.
    13. Gracias por formar parte de nuestro camino; ¡felices fiestas y próspero año nuevo!
    14. Tu lealtad es nuestro mejor regalo; ¡que tengas una Navidad inolvidable!
    15. Gracias por creer en nosotros; te deseamos felicidad esta Navidad.
    16. Nos llena de gratitud tu confianza; ¡felices fiestas!
    17. Gracias por acompañarnos en cada paso; ¡que disfrutes la Navidad!
    18. Celebramos tu apoyo y confianza; ¡feliz Navidad y éxitos en el año nuevo!
    19. Gracias por ser parte de nuestra familia de clientes; ¡felices fiestas!
    20. Tu lealtad nos motiva; ¡te deseamos una Navidad llena de alegría!
    21. Gracias por confiar en nosotros durante todo el año; ¡felices fiestas!
    22. Nos sentimos agradecidos por tu apoyo; ¡Feliz Navidad!
    23. Gracias por tu confianza y preferencia; ¡que tengas unas fiestas maravillosas!
    24. Celebramos juntos un año de éxitos; gracias por confiar en nosotros.
    25. Tu fidelidad es nuestro mayor regalo; ¡felices fiestas y próspero año nuevo!
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: No solo decoración: este adorno en tu árbol de Navidad atrae dinero y abundancia según el Feng Shui

    25 Mensajes navideños para celebrar juntos los logros del año

    1. Celebramos este año lleno de éxitos gracias a ti; ¡felices fiestas!
    2. Gracias por acompañarnos en cada logro; ¡Feliz Navidad!
    3. Brindamos por un año de crecimiento compartido; ¡felices fiestas!
    4. Este año fue especial gracias a tu apoyo; ¡que tengas una Navidad mágica!
    5. Compartimos nuestros logros contigo; ¡feliz Navidad y próspero año nuevo!
    6. Gracias por ser parte de nuestro camino; ¡felices fiestas!
    7. Celebremos juntos los éxitos de este año; ¡Feliz Navidad!
    8. Gracias por ayudarnos a crecer; ¡que tu Navidad sea inolvidable!
    9. Cada logro fue posible gracias a ti; ¡felices fiestas!
    10. Celebramos un año lleno de oportunidades y éxitos contigo; ¡Feliz Navidad!
    11. Gracias por confiar en nosotros; juntos logramos grandes cosas este año.
    12. Brindemos por un año lleno de aprendizajes y logros; ¡felices fiestas!
    13. Este año creamos recuerdos y éxitos juntos; ¡Feliz Navidad!
    14. Gracias por formar parte de nuestros logros; ¡felices fiestas!
    15. Cada paso del año fue especial contigo; ¡Feliz Navidad!
    16. Celebramos tu apoyo constante; ¡que tengas unas fiestas maravillosas!
    17. Gracias por ayudarnos a alcanzar nuestras metas; ¡felices fiestas!
    18. Este año fue increíble gracias a ti; ¡Feliz Navidad!
    19. Compartimos nuestros logros con gratitud; ¡felices fiestas!
    20. Gracias por estar a nuestro lado en cada éxito; ¡Feliz Navidad!
    21. Celebremos juntos un año lleno de logros y alegrías; ¡felices fiestas!
    22. Gracias por confiar en nuestro trabajo; ¡Feliz Navidad!
    23. Este año crecemos gracias a ti; ¡felices fiestas y próspero año nuevo!
    24. Celebramos cada éxito contigo; ¡Feliz Navidad!
    25. Gracias por ser parte de nuestro crecimiento; ¡felices fiestas!
    wapa.pe

    TE PUEDE INTERESAR: ATENCIÓN | El panetón podría arruinar tu salud esta Navidad: nutricionista revela el riesgo oculto

    25 Frases de Navidad para motivar a tus clientes a seguir confiando en ti

    1. Sigamos creciendo juntos; ¡felices fiestas y próspero año nuevo!
    2. Que la Navidad nos inspire a lograr más éxitos juntos.
    3. Gracias por confiar en nosotros; ¡esperamos seguir compartiendo éxitos!
    4. Brindemos por un nuevo año lleno de oportunidades y crecimiento.
    5. Que la Navidad renueve nuestra confianza mutua; ¡felices fiestas!
    6. Sigamos construyendo juntos un camino de éxitos; ¡Feliz Navidad!
    7. Gracias por tu apoyo; el próximo año será aún mejor.
    8. Que nuestra relación siga creciendo; ¡felices fiestas!
    9. Brindemos por un año nuevo lleno de proyectos compartidos.
    10. Gracias por confiar en nosotros; juntos llegaremos más lejos.
    11. Que esta Navidad fortalezca nuestra relación; ¡felices fiestas!
    12. Sigamos avanzando juntos hacia nuevos logros; ¡Feliz Navidad!
    13. Gracias por elegirnos; que el próximo año sea lleno de éxitos.
    14. Brindemos por más confianza, crecimiento y logros compartidos.
    15. Que nuestra colaboración siga siendo exitosa; ¡felices fiestas!
    16. Gracias por formar parte de nuestro camino; ¡Feliz Navidad!
    17. Que la Navidad nos motive a seguir construyendo juntos.
    18. Sigamos creciendo y alcanzando metas; ¡felices fiestas!
    19. Gracias por confiar en nuestro trabajo; que el año nuevo traiga más logros.
    20. Que la Navidad nos inspire a continuar con grandes proyectos juntos.
    21. Sigamos fortaleciendo nuestra relación; ¡Feliz Navidad!
    22. Gracias por acompañarnos; juntos haremos un año espectacular.
    23. Brindemos por un año nuevo lleno de confianza y éxito compartido.
    24. Que nuestra relación siga creciendo con cada proyecto; ¡felices fiestas!
    25. Gracias por confiar en nosotros; ¡esperamos seguir creciendo juntos!

    25 Mensajes de Navidad para destacar el valor de tus clientes en tu negocio

    1. Tu apoyo hace posible nuestro crecimiento; ¡felices fiestas!
    2. Gracias por ser un cliente valioso; ¡Feliz Navidad!
    3. Cada cliente como tú es un pilar de nuestro éxito; ¡felices fiestas!
    4. Celebramos tu confianza y aporte a nuestro negocio; ¡Feliz Navidad!
    5. Gracias por elegirnos; ¡tu apoyo es nuestro mayor regalo!
    6. Cada logro es gracias a clientes como tú; ¡felices fiestas!
    7. Apreciamos tu confianza y dedicación; ¡Feliz Navidad!
    8. Gracias por ser parte esencial de nuestro negocio; ¡felices fiestas!
    9. Tu apoyo nos inspira a mejorar cada día; ¡Feliz Navidad!
    10. Cada cliente es valioso; gracias por confiar en nosotros.
    11. Celebramos la relación con clientes especiales como tú; ¡felices fiestas!
    12. Gracias por ser parte de nuestra historia; ¡Feliz Navidad!
    13. Valoramos tu confianza y preferencia; ¡felices fiestas!
    14. Cada cliente es un tesoro; gracias por acompañarnos este año.
    15. Celebramos tu aporte a nuestro crecimiento; ¡Feliz Navidad!
    16. Gracias por confiar en nuestro trabajo; ¡felices fiestas!
    17. Cada cliente como tú hace la diferencia; ¡Feliz Navidad!
    18. Agradecemos tu apoyo constante; ¡felices fiestas!
    19. Tu confianza es nuestro motor; gracias por estar con nosotros.
    20. Celebramos juntos un año de éxitos gracias a clientes como tú.
    21. Gracias por ser un cliente especial; ¡Feliz Navidad!
    22. Valoramos tu lealtad y preferencia; ¡felices fiestas!
    23. Tu apoyo hace posible nuestro negocio; ¡Feliz Navidad!
    24. Gracias por confiar en nosotros y acompañarnos; ¡felices fiestas!
    25. Celebramos a clientes valiosos como tú; ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
    SOBRE EL AUTOR:
    100 frases navideñas para agradecer a tus clientes por confiar y crecer juntos este año
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    No solo decoración: este adorno en tu árbol de Navidad atrae dinero y abundancia según el Feng Shui

    Carta para mi nieta querida: "Te vi crecer y convertirte en esa mujer tan fuerte"

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    100 frases navideñas para agradecer a tus clientes por confiar y crecer juntos este año

    Frases de fin de año motivadoras: 60 mensajes BONITOS y positivos para terminar bien el 2024

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;