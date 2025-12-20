Wapa.pe
Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas

Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas

Descubre por qué se acumula tanta grasa en tu horno y aprende la forma más rápida y sencilla de eliminarla antes de las fiestas.

    Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas
    La forma más fácil de quitar grasa del horno antes de las fiestas. | Composición Wapa
    Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas

    La limpieza del horno y las bandejas puede convertirse en una de las tareas más complicadas de la cocina, sobre todo por la grasa que se acumula con el calor de la cocción. Esta suciedad se adhiere con fuerza, formando capas difíciles de remover.

    Sin embargo, no hace falta recurrir a productos químicos caros: con algunos ingredientes comunes que seguramente ya tenés en casa, podés eliminar la grasa de manera fácil, rápida y efectiva, dejando tus utensilios como nuevos.

    wapa.pe

    ¿Qué provoca la acumulación de grasa en el horno?

    La grasa que se adhiere a los hornos y utensilios surge de la evaporación de aceites, mantecas y jugos durante la cocción. Estas partículas se depositan en las paredes internas y, con el tiempo, se carbonizan, formando residuos difíciles de eliminar.

    Más allá de su aspecto poco atractivo, esta suciedad puede afectar el rendimiento del horno, alterar el sabor de los alimentos e incluso convertirse en un foco de bacterias o representar un riesgo de incendio doméstico.

    El truco natural para limpiar el horno sin gastar dinero

    No es necesario invertir en costosos productos químicos para mantener el horno impecable. Te contamos un método natural, rápido y seguro, que elimina la grasa de manera eficaz.

    Limón: el desengrasante natural con aroma fresco: El limón es un aliado ideal para combatir la grasa leve o moderada. Su acidez disuelve la suciedad sin dañar las superficies, dejando además un aroma fresco en la cocina.

    • Corta un limón por la mitad y frótalo sobre la zona con grasa.
    • Deja actuar su jugo durante 10 a 15 minutos.
    • Retira con una esponja húmeda o un paño suave.
    • Para mejores resultados, podés calentar el horno a baja temperatura antes de aplicar el limón. Así, además de limpiar, tu cocina quedará con un aroma agradable y fresco.
    wapa.pe

    Consejos para mantener el horno limpio y prolongar su vida útil

    • Limpiá el horno después de cada uso, o al menos una vez a la semana si lo usás con frecuencia.
    • Colocá bandejas o papel aluminio para evitar que los líquidos caigan en la base.
    • Ventilá bien el horno y la cocina luego de la limpieza para prevenir humedad.

    Adoptar estos hábitos no solo facilita la limpieza, sino que también prolonga la vida útil de los electrodomésticos y mejora la calidad del aire en el hogar. Mantener utensilios y equipos limpios ayuda a prevenir la proliferación de gérmenes y bacterias.

    Incorporar rutinas de limpieza después de cada uso hace que la tarea sea menos pesada, reduce la acumulación de grasa y suciedad, y contribuye a un mantenimiento más sencillo y duradero de tus equipos de cocina.

    Ni vinagre ni bicarbonato: la forma más rápida y sencilla de eliminar la grasa del horno antes de las fiestas
    Nycole Matheus

    Nycole Matheus

