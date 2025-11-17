Sé parte del evento Vive Wiener este 22 de noviembre y disfruta de talleres vivenciales, sorteos exclusivos y una experiencia inmersiva en las carreras de Ingeniería, Negocios y Derecho.

¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Norbert Wiener realizará un gran evento con experiencias vivenciales por carrera y orientación vocacional para todos los jóvenes de 5.° de secundaria y egresados. La institución, reconocida por ser la única universidad en el Perú potenciada por Arizona State University (ASU), abrirá sus puertas con Vive Wiener 2025, donde los jóvenes podrán experimentar de primera mano cómo es el día a día de cada profesión.

Este evento está diseñado como una experiencia única, cuyo objetivo es que los postulantes tomen decisiones informadas, seguras y con propósito. A través de talleres prácticos en aulas y laboratorios reales, los participantes podrán descubrir su vocación e interactuar directamente con estudiantes y egresados exitosos de la universidad.

¿Cuándo y dónde se realizará Vive Wiener 2025?

La experiencia se llevará a cabo el miércoles 22 de noviembre, en el Local 5 de la universidad, ubicado en la Av. Arenales 1555, Lince. El evento será presencial y recibirá a los asistentes en el horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los interesados en las actividades de las Facultades de Negocios, Ingeniería, Derecho, Comunicación y Arquitectura están invitados a asegurar su participación aquí, ya que las vacantes para los talleres vivenciales son limitadas.

¿Qué ofrece el evento Vive Wiener 2025?

Los asistentes a este evento podrán sumergirse en una propuesta académica moderna, con un enfoque tecnologico, innovador y con propósito profesional. La experiencia educativa es potenciado por la alianza con ASU, la universidad #1 en innovación en Estados Unidos. Dentro del evento, los jóvenes y sus padres encontrarán:

- Talleres Vivenciales por Carrera: Sesiones en espacios de aprendizaje que permitirán a los postulantes conectar con la esencia de su futura profesión.

- Talks con Expertos: Charlas inspiradoras con docentes, estudiantes y egresados de éxito, quienes compartirán sus experiencias, logros y desafíos en el mundo profesional.

- Orientación para Padres: Una charla especializada dirigida a los padres sobre orientación vocacional, internacionalidad y empleabilidad, ayudándoles a acompañar el proceso de decisión de sus hijos.

- Sorteos: Los participantes tendrán la oportunidad de participar y ganar una tablet o un exclusivo Kit Wiener.