Cáncer de mama: Dieta saludable podría reducir hasta en 30% el riesgo de desarrollar la enfermedad

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, expertos en nutrición oncológica alertan que los hábitos alimentarios tienen un rol decisivo en la prevención de esta enfermedad, que cada año afecta a más de 7,700 mujeres en el Perú. Según los especialistas, una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y productos integrales, junto con actividad física regular, podría disminuir hasta en un 30% las probabilidades de desarrollar cáncer de mama, incluso en mujeres con antecedentes familiares

Según el Ministerio de Salud, cada año se diagnostican en el país más de 7,700 nuevos casos de cáncer de mama y cerca de 2,000 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Esto significa que 21 mujeres son diagnosticadas diariamente y cinco pierden la vida por este tipo de cáncer.

El Dr. Robinson Cruz, nutricionista clínico oncológico y presidente de la Asociación Peruana de Nutrición Clínica Oncológica (ASPENCO), explica que “la alimentación cumple un rol preventivo particularmente importante en el cáncer de mama, incluso en mujeres con predisposición genética. Adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad”.

Estudios recientes han confirmado que una dieta equilibrada, combinada con actividad física regular y control del peso corporal, puede disminuir la probabilidad de padecer cáncer de mama tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. La acumulación de grasa corporal, por ejemplo, se asocia a un mayor riesgo y a tumores más agresivos.

Tendencias alimentarias y evidencia científica

Entre las tendencias más destacadas se encuentran el incremento del consumo de alimentos integrales, frutas y verduras, así como la reducción de ultraprocesados, los cuales —según datos recientes— pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama hasta en un 11% por cada 10% adicional de consumo.

La vitamina D es otro componente de interés científico. Diversas investigaciones han demostrado que mantener niveles adecuados en sangre se asocia a un menor riesgo y una mejor supervivencia en mujeres diagnosticadas. En cambio, la deficiencia de vitaminas C, E y del grupo B aún no ha mostrado evidencia concluyente.

Errores comunes en la alimentación

A pesar de la creciente conciencia sobre la alimentación saludable, aún persisten hábitos que elevan el riesgo:

Exceso de alcohol: incluso pequeñas cantidades incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, debido al contenido alcohólico más que al tipo de bebida.

incluso pequeñas cantidades incrementan la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, debido al contenido alcohólico más que al tipo de bebida. Fumar: los compuestos carcinógenos del tabaco pueden alcanzar el tejido mamario, favoreciendo mutaciones celulares.

los compuestos carcinógenos del tabaco pueden alcanzar el tejido mamario, favoreciendo mutaciones celulares. Dieta rica en azúcares y grasas saturadas: incrementa la inflamación y el sobrepeso, ambos factores de riesgo reconocidos.

incrementa la inflamación y el sobrepeso, ambos factores de riesgo reconocidos. Sedentarismo: reduce la masa muscular y altera el equilibrio hormonal, elementos clave en la prevención.

Más allá del plato: un enfoque integral

El cáncer de mama tiene múltiples causas, algunas no modificables (edad, genética, antecedentes familiares), pero hasta un 30% de los casos pueden prevenirse mediante cambios sostenidos en el estilo de vida.