ALERTA SANITARIA | Ordenan retiro URGENTE de popular queso que todos consumen por riesgo de infecciones graves

Aquí te contamos cuáles son los pasos a seguir en caso lo hayas comprado este producto .

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la entidad responsable de garantizar la seguridad de los alimentos y medicamentos que se comercializan en Estados Unidos.

En este contexto, la agencia publicó recientemente en su página oficial un comunicado de la empresa Fromi Estados Unidos, en el cual se informa sobre el retiro de un queso reconocido por un posible riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede ocasionar "infecciones graves" y, en algunos casos, llegar a ser mortal.

¿Qué queso fue retirado por riesgo de "infecciones graves"?

La alerta involucra a 12 cajas de queso Brie Royal Faucon de 1 kg, debido a la posible presencia de Listeria monocytogenes, el microorganismo responsable de la listeriosis, considerada una de las enfermedades transmitidas por alimentos más peligrosas.

Según el comunicado, esta bacteria puede causar "infecciones graves y, a veces, fatales en niños pequeños, personas frágiles o ancianas y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados". Asimismo, se advierte que puede tener efectos serios en mujeres embarazadas.

Especificaciones del producto retirado

Puntos de venta: Cheese Plate Brooklyn - Park Slope LLC y Cheese Plate Brooklyn: Carroll Gardens

Fechas de comercialización: del 24 de julio de 2025 al 13 de agosto de 2025

Presentación: dos piezas por caja

Forma de venta: entero o porciones

Número de lote: 615

Identificación: visible tanto en la caja principal como en el empaque individual de cada queso

¿Qué deben hacer los consumidores que adquirieron este queso?

La empresa explicó que la decisión se tomó luego de que el fabricante fuera alertado sobre la posible contaminación de ciertos insumos empleados en su producción.

"Hasta la fecha no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de este producto dentro de los Estados Unidos", indica el comunicado.