La Nimbus desciende de la variante ómicron y ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una "variante en seguimiento". Aunque los datos actuales no indican que cause síntomas más graves que las variantes anteriores, se cree que podría tener una mayor capacidad de contagio. Las autoridades también advierten que esta variante podría presentar cierta evasión inmunitaria, lo que podría reducir la eficacia de las vacunas actuales, aunque aún no hay conclusiones definitivas.