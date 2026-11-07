Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa

Del Callao para el mundo. La salsera Brunella Torpoco sigue dando pasos firmes en el mercado internacional al consagrarse como ganadora de los Premios Heat en la categoría Mejor Artista de Salsa 2026, superando a grandes figuras del género a nivel mundial.

"Buenas noches con todos, soy del Perú y del rico Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, por Él estoy cumpliendo todos mis sueños; para mi familia, para mi equipo. Que Dios los bendiga siempre, aún no me lo creo", fueron las primeras palabras de Brunella al recibir el premio como Mejor Artista de Salsa.

Esta edición 2026 de los Premios Heat ha sido un sueño hecho realidad para la cantante Brunella Torpoco, pues se encontraba en una categoría muy difícil junto a artistas como el Grupo Niche, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Yiyo Sarante y otros destacados.

Tras recibir el premio, Brunella se emocionó hasta las lágrimas, que reflejan la satisfacción de toda la dedicación y esfuerzo que le ha puesto a su carrera desde sus inicios, y que la están llevando a escalar un peldaño en su carrera musical.

Durante su carrera, Brunella ha impuesto temas como 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro Ocupa mi Lugar', 'Así fue' y muchos más; y es considerada una de las mejores voces de la nueva generación de cantantes.