Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - https://wapa.pe/ocio/2026/11/04/sismate-emite-alerta-tsunami-detalles-simulacro-en-peru-215788

Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa

Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa
    brunella-torpoco-gana-premio
    Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa

    Del Callao para el mundo. La salsera Brunella Torpoco sigue dando pasos firmes en el mercado internacional al consagrarse como ganadora de los Premios Heat en la categoría Mejor Artista de Salsa 2026, superando a grandes figuras del género a nivel mundial.

    "Buenas noches con todos, soy del Perú y del rico Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, por Él estoy cumpliendo todos mis sueños; para mi familia, para mi equipo. Que Dios los bendiga siempre, aún no me lo creo", fueron las primeras palabras de Brunella al recibir el premio como Mejor Artista de Salsa.

    Esta edición 2026 de los Premios Heat ha sido un sueño hecho realidad para la cantante Brunella Torpoco, pues se encontraba en una categoría muy difícil junto a artistas como el Grupo Niche, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Yiyo Sarante y otros destacados.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Brunella Torpoco celebra aniversario junto a figuras nacionales e internacionales

    Tras recibir el premio, Brunella se emocionó hasta las lágrimas, que reflejan la satisfacción de toda la dedicación y esfuerzo que le ha puesto a su carrera desde sus inicios, y que la están llevando a escalar un peldaño en su carrera musical.

    Durante su carrera, Brunella ha impuesto temas como 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro Ocupa mi Lugar', 'Así fue' y muchos más; y es considerada una de las mejores voces de la nueva generación de cantantes.

    Ahora la cantante chalaca se alista para celebrar su aniversario el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, donde tendrá una lluvia de estrellas como la princesa de la salsa, la India; así como de Tony Succar y Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brunella Torpoco gana en los Premios Heat como Mejor Artista de Salsa
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Luiggi Yarasca: ¿quién es la pareja de Florcita Polo y por qué fue detenido varias veces?

    Antonio Pavón lanza comentario sobre Sir Winston en medio de polémica: “Cuando uno conoce…”

    Susy Díaz recibe noticia ALARMANTE sobre Florcita Polo luego de que fuera TRASLADADA a una clínica

    Timoteo sale al frente tras revelación de Karina Rivera sobre su alejamiento: “No respondo por respeto ...”

    Brunella Torpoco celebra aniversario junto a figuras nacionales e internacionales

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza