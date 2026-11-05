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Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS este viernes: conoce los DISTRITOS AFECTADOS

Pluz ha informado sobre interrupciones eléctricas programadas para este viernes 6 de noviembre en diferentes áreas de Lima y Callao. Algunas zonas estarán sin servicio hasta por 10 horas.

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    Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS este viernes: conoce los DISTRITOS AFECTADOS
    Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS
    Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS este viernes: conoce los DISTRITOS AFECTADOS

    ¡Atención, residentes de Lima y Callao! Miles tendrán que prepararse para una nueva jornada de cortes eléctricos. La compañía Pluz Perú ha anunciado interrupciones programadas para el viernes 6 de noviembre de 2026, que podrían durar hasta 10 horas en ciertos sectores de la metrópoli.

    La suspensión tiene como propósito realizar mantenimiento preventivo en las redes eléctricas, mejorando así la calidad y continuidad del servicio. Sin embargo, esta acción podría impactar las actividades diarias de hogares y comercios en las áreas designadas.

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    Cabe destacar que los cortes no afectarán distritos completos, sino que se limitarán a ciertas calles, urbanizaciones, asociaciones y asentamientos que forman parte del plan.

    ¿Qué distritos estarán sin electricidad este viernes 6 de noviembre?

    Según el horario divulgado por Pluz, las interrupciones comenzarán a las 8:00 a.m. y en algunos lugares se prolongarán hasta las 6:30 p.m. Estos son los detalles:

    DistritoHorarioDuración
    Rímac8:00 a. m. a 6:00 p. m.10 horas
    San Juan de Lurigancho9:30 a. m. a 6:30 p. m.9 horas
    Carabayllo9:00 a. m. a 5:00 p. m.8 horas
    Carabayllo10:00 a. m. a 6:00 p. m.8 horas
    San Martín de Porres y Callao8:00 a. m. a 4:00 p. m.8 horas

    Rímac: calles que afrontarán hasta 10 horas de interrupción

    Los habitantes del Rímac vivirán una de las interrupciones más largas, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

    Las áreas afectadas incluyen:

    • Jirón Amalia Puga: cuadras seis, siete y ocho.
    • Avenida Alcázar: cuadras siete y ocho.
    • Jirón Andrés Corso (ex Bellavista): cuadra siete.
    • Jirón Antares: cuadras uno y dos.
    • Jirón Antares Norte y Antares Sur: cuadra tres.
    • Calle Ricardo Bentín: cuadras dos, cinco, seis y siete.
    • Jirón Tomás Vidal: cuadra dos.
    • Avenida Felipe Arancibia (ex Tarapacá): cuadras dos, cinco, seis y siete.
    • Calle La Colonia: cuadra uno.
    • Calle Lorenzo de Villaseca: cuadra uno.
    • Jirón Pallasca: cuadra siete.
    • Pueblo joven Totorita: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.
    • Avenida Villacampa: cuadra ocho.
    • Avenida La Capilla: cuadra ocho.

    San Juan de Lurigancho y Carabayllo: tiempos de corte

    En San Juan de Lurigancho, el corte será de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., afectando al pueblo joven Arriba Perú, específicamente en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

    En Carabayllo, se dispondrán dos horarios diferentes:

    • De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.: centro poblado Las Piedritas, manzana A.
    • De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: centro poblado Las Piedritas, manzanas D y K.

    San Martín de Porres y Callao: urbanizaciones impactadas

    En estos lugares, el servicio eléctrico se verá suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

    Las zonas programadas incluyen:

    • Programa de Vivienda Nuestra Señora de la Soledad: manzanas A, B y C.
    • Asociación Santa María del Valle: manzanas A, B, D, E y F.
    • Programa de Vivienda Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C, D, E y F.
    • Urbanización Los Jardines de Santa Rosa: manzanas A, B, C y D.
    • Urbanización Las Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, H e I.
    • Asociación de Vivienda Los Rosales de Lima: manzanas A, C, D, E y F.
    • Programa de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas A, C, D, F, G y H.
    • Programa de Vivienda Los Alisos de Oquendo: manzanas A, B y C.
    • Programa de Vivienda Residencial Los Pinos de Santa Rosa: manzanas B, F e I.
    • Programa de Vivienda Santa Luisa I Oquendo: manzanas A, B, C y D.
    • Programa de Vivienda El Olivar de Oquendo: manzanas A, B, C y D.
    • Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.
    • Asociación Futura Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.
    • Programa de Vivienda Las Gardenias de Oquendo I: manzanas A y B.
    • Programa de Vivienda Villa Los Ángeles: manzanas A, B, C, D y E.

    ¿Cómo prepararte si vas a estar sin electricidad?

    Es recomendable cargar previamente dispositivos como móviles, laptops y baterías externas.

    Además, conviene desenchufar los electrodomésticos que sean sensibles a cambios de voltaje y evitar abrir el refrigerador para mantener la frescura de los alimentos.

    Es crucial que los residentes verifiquen si sus direcciones están dentro de las áreas planificadas por Pluz, pues los cortes serán específicos y no impactarán a toda la población de los distritos involucrados.

    Finalmente, es recomendable consultar los canales oficiales de Pluz para estar al tanto de posibles cambios en el cronograma y organizar las tareas domésticas en base a las horas de interrupción.

     

     

     

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS este viernes: conoce los DISTRITOS AFECTADOS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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