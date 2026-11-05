Pluz suspenderá el SERVICIO ELÉCTRICO hasta por 10 HORAS este viernes: conoce los DISTRITOS AFECTADOS

¡Atención, residentes de Lima y Callao! Miles tendrán que prepararse para una nueva jornada de cortes eléctricos. La compañía Pluz Perú ha anunciado interrupciones programadas para el viernes 6 de noviembre de 2026, que podrían durar hasta 10 horas en ciertos sectores de la metrópoli.

La suspensión tiene como propósito realizar mantenimiento preventivo en las redes eléctricas, mejorando así la calidad y continuidad del servicio. Sin embargo, esta acción podría impactar las actividades diarias de hogares y comercios en las áreas designadas.

Cabe destacar que los cortes no afectarán distritos completos, sino que se limitarán a ciertas calles, urbanizaciones, asociaciones y asentamientos que forman parte del plan.

¿Qué distritos estarán sin electricidad este viernes 6 de noviembre?

Según el horario divulgado por Pluz, las interrupciones comenzarán a las 8:00 a.m. y en algunos lugares se prolongarán hasta las 6:30 p.m. Estos son los detalles:

Distrito Horario Duración Rímac 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 10 horas San Juan de Lurigancho 9:30 a. m. a 6:30 p. m. 9 horas Carabayllo 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 8 horas Carabayllo 10:00 a. m. a 6:00 p. m. 8 horas San Martín de Porres y Callao 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 8 horas

Rímac: calles que afrontarán hasta 10 horas de interrupción

Los habitantes del Rímac vivirán una de las interrupciones más largas, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Las áreas afectadas incluyen:

Jirón Amalia Puga: cuadras seis, siete y ocho.

Avenida Alcázar: cuadras siete y ocho.

Jirón Andrés Corso (ex Bellavista): cuadra siete.

Jirón Antares: cuadras uno y dos.

Jirón Antares Norte y Antares Sur: cuadra tres.

Calle Ricardo Bentín: cuadras dos, cinco, seis y siete.

Jirón Tomás Vidal: cuadra dos.

Avenida Felipe Arancibia (ex Tarapacá): cuadras dos, cinco, seis y siete.

Calle La Colonia: cuadra uno.

Calle Lorenzo de Villaseca: cuadra uno.

Jirón Pallasca: cuadra siete.

Pueblo joven Totorita: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Avenida Villacampa: cuadra ocho.

Avenida La Capilla: cuadra ocho.

San Juan de Lurigancho y Carabayllo: tiempos de corte

En San Juan de Lurigancho, el corte será de 9:30 a.m. a 6:30 p.m., afectando al pueblo joven Arriba Perú, específicamente en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

En Carabayllo, se dispondrán dos horarios diferentes:

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.: centro poblado Las Piedritas, manzana A.

De 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: centro poblado Las Piedritas, manzanas D y K.

San Martín de Porres y Callao: urbanizaciones impactadas

En estos lugares, el servicio eléctrico se verá suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Las zonas programadas incluyen:

Programa de Vivienda Nuestra Señora de la Soledad: manzanas A, B y C.

Asociación Santa María del Valle: manzanas A, B, D, E y F.

Programa de Vivienda Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C, D, E y F.

Urbanización Los Jardines de Santa Rosa: manzanas A, B, C y D.

Urbanización Las Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, H e I.

Asociación de Vivienda Los Rosales de Lima: manzanas A, C, D, E y F.

Programa de Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas A, C, D, F, G y H.

Programa de Vivienda Los Alisos de Oquendo: manzanas A, B y C.

Programa de Vivienda Residencial Los Pinos de Santa Rosa: manzanas B, F e I.

Programa de Vivienda Santa Luisa I Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Programa de Vivienda El Olivar de Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.

Asociación Futura Urbanización La Encantada de Santa Rosa: manzanas A, B y C.

Programa de Vivienda Las Gardenias de Oquendo I: manzanas A y B.

Programa de Vivienda Villa Los Ángeles: manzanas A, B, C, D y E.