Carlos Galdós comunica la muerte de su madre, Elena Irribarren, el pasado 26 de septiembre. Relata que dedicó tiempo a conocerla más profundamente: No soy el hijo que esperabas ni tú la madre que me hubiera gustado, expresó.

Carlos Galdós sorprendió a su audiencia al anunciar que su madre, Elena Irribarren, falleció a finales de septiembre. El locutor mencionó que ha estado ocupándose de varios trámites legales desde entonces. Relató también que el 25 de octubre visitó el mercado donde su madre solía abastecerse y descubrió más sobre la mujer que fue su madre.

“Mi mamá falleció hace un mes. Estas semanas he enfrentado numerosos trámites, abogados, familiares, recuerdos y preguntas a las que aún no tengo respuestas. Una recurrente es qué haré con su casa y pertenencias. Por ahora, ansío seguir descubriéndola”, comentó el 26 de octubre en Facebook.

Carlos Galdós, quien mencionó que su esperanza de vida es limitada, compartió que al dialogar con las comerciantes en el mercado, comprendió que mientras él se ocupaba de sus propios asuntos, su madre vivía plenamente. “Yo la conocía como mamá, pero ellos conocían a la mujer. Lo que experimenté aquel domingo en el mercado me ayudó a descubrir facetas de ella que ignoraba”, agregó.

Carlos Galdós revela que su madre falleció a fines de septiembre. Fotos: Facebook

Carlos Galdós comparte un mensaje lleno de dolor tras la partida de su madre

El 5 de octubre, Carlos Galdós, quien recordó cómo conoció a su padre en su lecho de muerte a los 47 años, publicó un mensaje en redes sobre su conexión con su madre. En esta publicación, no mencionó explícitamente su fallecimiento, sino que se centró en cómo mejoró su relación hilo a hilo.

“Hace diez días, recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Han sido 180 días de despedida, pero, siempre adelantándome como acostumbro, decidí hace unos años bajar las expectativas para poder verte realmente. Conversaciones de toda índole surgieron. Sé que no soy el hijo que deseas ni tú la madre que hubiera imaginado. Lamentablemente, no somos lo que queremos, sino lo que necesitamos mutuamente. Así, dimos pie a un nuevo enfoque en nuestra relación madre e hijo”, expresó Galdós.

Galdós también relató que asistió al concierto de Raphael en Lima, comprando dos entradas para sentir que su madre estaba a su lado. Y así lo sintió. “Lo hiciste perfecto, mamá. Como mencioné en una de nuestras honestas conversaciones: me formaste brillantemente para estar aquí. Gracias”, finalizó.