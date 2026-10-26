¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"

El incidente de Angie Arizaga fue capturado en video por Jota Benz .

En unas vacaciones por China, Angie Arizaga, junto a Jota Benz y su hijo Mateito, estuvo compartiendo momentos de felicidad en redes sociales. Sin embargo, durante el paseo en bicicleta de Angie ocurrió un percance inesperado.

El incidente fue filmado por su prometido, mostrando cómo la exmodelo perdió el control y cayó. Afortunadamente, no había tráfico, por lo que solo fue un breve susto. Jota, el padre de su hijo, compartió en Instagram que Angie estaba bien. Un susto, comentó.

Jota Benz comenta estado de Angie tras caída en China

Jota Benz publicó en su Instagram el momento del accidente de Angie Arizaga, registrando precisamente el instante. Con humor, aseguró a los seguidores que ella está bien.

"Comenzó como un susto, y terminó entre risas. Así es la vida a veces: caerse y levantarse. Mi vida (Angie Arizaga) está bien. Posdata: la bicicleta también", explicó el exmiembro de 'Esto es Guerra'.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, con comentarios humorísticos sobre lo sucedido: "Recordemos que el año próximo es la boda y te necesitamos entera" y "La pista quería la firma de Angie".

Angie Arizaga anuncia boda para 2027, posibles detalles televisivos

Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron sus planes de casarse en 2027, prometiendo un evento destacado en la farándula peruana. Al mencionarse la posibilidad de televisar la ceremonia, dijo que sería interesante, aunque aún no se había decidido.