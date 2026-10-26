Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"

El incidente de Angie Arizaga fue capturado en video por Jota Benz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"
    Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista en China. | Composición Wapa
    ¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"

    En unas vacaciones por China, Angie Arizaga, junto a Jota Benz y su hijo Mateito, estuvo compartiendo momentos de felicidad en redes sociales. Sin embargo, durante el paseo en bicicleta de Angie ocurrió un percance inesperado.

    El incidente fue filmado por su prometido, mostrando cómo la exmodelo perdió el control y cayó. Afortunadamente, no había tráfico, por lo que solo fue un breve susto. Jota, el padre de su hijo, compartió en Instagram que Angie estaba bien. Un susto, comentó.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

    Jota Benz comenta estado de Angie tras caída en China

    Jota Benz publicó en su Instagram el momento del accidente de Angie Arizaga, registrando precisamente el instante. Con humor, aseguró a los seguidores que ella está bien.

    "Comenzó como un susto, y terminó entre risas. Así es la vida a veces: caerse y levantarse. Mi vida (Angie Arizaga) está bien. Posdata: la bicicleta también", explicó el exmiembro de 'Esto es Guerra'.

    Las reacciones de los fans no se hicieron esperar, con comentarios humorísticos sobre lo sucedido: "Recordemos que el año próximo es la boda y te necesitamos entera" y "La pista quería la firma de Angie".

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Pamela López DEJA EN SHOCK al sacar a la luz el VERDADERO MOTIVO de Cueva para casarse con ella: "Su último salvavidas"

    Angie Arizaga anuncia boda para 2027, posibles detalles televisivos

    Angie Arizaga y Jota Benz confirmaron sus planes de casarse en 2027, prometiendo un evento destacado en la farándula peruana. Al mencionarse la posibilidad de televisar la ceremonia, dijo que sería interesante, aunque aún no se había decidido.

    Asimismo, mencionó que no se ha definido el lugar del matrimonio, ya que podrían optar por celebrarlo fuera de Perú. "Me gusta hacer las cosas bien, por lo que aún no quiero estresarme con los preparativos del matriqui hasta que sepamos dónde será. No creemos que sea en Perú, queremos viajar", dijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SUSTO EN CHINA! Angie Arizaga sufre accidente en plena autopista y Jota Benz revela cómo se encuentra: " Un susto"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener cojones..."

    ¿Por qué no asistió? Karen Dejo aclara la ausencia del padre de su hija en su esperado quinceañero: "Por cosas que pasan..."

    La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"

    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”

    Lo más vistos en Farándula

    Juan Víctor comparte FOTO de la ‘PÉRDIDA’ que tuvo su hija menor con Andrea San Martín en medio de su denuncia

    Hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos ABRE SU CORAZÓN y ROMPE EL SILENCIO tras SEPARACIÓN de sus padres: "Es frustrante"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza