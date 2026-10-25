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Pamela López DEJA EN SHOCK al sacar a la luz el VERDADERO MOTIVO de Cueva para casarse con ella: "Su último salvavidas"

Pamela López explica por qué cree que Christian Cueva se casó con ella y menciona las presuntas infidelidades antes de la boda.

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    Pamela López y Christian Cueva boda
    Pamela López DEJA EN SHOCK al sacar a la luz el VERDADERO MOTIVO de Cueva para casarse con ella: "Su último salvavidas"

    Pamela López causó sorpresa al hablar sobre su decisión de casarse con Cueva, a pesar de las infidelidades que, según ella, definieron su relación. En una charla con Magaly Medina, la influencer compartió su opinión sobre las verdaderas razones que habrían llevado al futbolista a la boda.

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    Pamela está convencida de que Cueva se casó por miedo a perder a su familia

    En diálogo con Magaly Medina, Pamela López recordó que decidió terminar su relación con el popular 'Aladino' tras enterarse de situaciones que la hicieron dudar de él. No obstante, Cueva le propuso matrimonio cuando parecía que la relación había llegado a su fin.

    Para Pamela, la propuesta surgió porque el deportista sintió que podía perder el vínculo familiar que habían creado. Así lo explicó al rememorar esos momentos.

    "Termino la relación tras descubrir cosas. Creo que casarse era su última opción. Pienso que al hacerlo se sentía perdido. Eso siento, ahora más que nunca", comentó.

    La presentadora ahondó en el tema, preguntándole si el matrimonio fue por presión. Pamela no dudó en expresar su percepción.

    "Creo que fue su forma de darse cuenta de que estaba perdiendo a una buena mujer, a su familia y considero que nuestro matrimonio fue su última oportunidad. Eso creo yo”, afirmó.

    Pamela rememora los rumores de engaño antes de casarse

    La influencer también mencionó que antes de su boda con Christian Cueva, ya vivían una etapa complicada debido a los constantes rumores de infidelidades. Recordó las declaraciones de varias mujeres que se presentaron en 'El valor de la verdad', hechos que influyeron en su decisión de distanciarse del jugador.

    "Había acabado con esa relación, Magaly. Pasé ese proceso sola, lo superé con mucha dificultad. En tu programa salían rumores, chicas en El Valor de la Verdad, y mis hijos eran pequeños, vi que no funcionaba y decidí terminar", añadió.

    Sus declaraciones mostraron que, según su versión, la boda vino después de una ruptura y de un tiempo en el que percibía que la relación se desmoronaba.

    Pamela revela cómo Cueva habría ocultado sus conversaciones

    En la entrevista, Pamela López también habló de cómo el futbolista habría mantenido conversaciones con otras mujeres. Según describió, los mensajes y videollamadas sucedían mientras él estaba fuera de casa, y al volver, no había rastro de esas interacciones.

    “Chateaba, usaba videollamadas, hacía todo y al regresar a casa no había pruebas. Lo vi todo antes de la boda. Desde 2019, después del matrimonio, nunca encontré nada. Tenía acceso total a su Instagram, a todas sus cuentas, y nada apareció”, concluyó.

    Así, Pamela López detalló una de las etapas más difíciles de su relación con Christian Cueva y compartió por qué cree que el matrimonio fue un último intento por evitar la separación definitiva de su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López DEJA EN SHOCK al sacar a la luz el VERDADERO MOTIVO de Cueva para casarse con ella: "Su último salvavidas"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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