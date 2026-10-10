Luciana Fuster reaparece y REGRESA a escenario del Miss Grand International 2026 en DESLUMBRANTE faceta

Luciana Fuster regresó a las pasarelas en la gala final del Miss Grand International 2026 , destacando como conductora del evento internacional.

¡Impresionante! Luciana Fuster regresó a las pasarelas de la gala final del Miss Grand International este 2026 y formó parte de la conducción del evento donde compite nuestra representante Zuliet Seminario.

Luciana Fuster debuta como conductora internacional del certamen

La modelo peruana subió al escenario junto a otras cuatro representantes de la belleza para presentar el evento, que congregó a candidatas de diferentes países. Durante su participación, la exreina de belleza se expresó en su lengua materna.