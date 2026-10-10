Luciana Fuster reaparece y REGRESA a escenario del Miss Grand International 2026 en DESLUMBRANTE faceta

Luciana Fuster reaparece y REGRESA a escenario del Miss Grand International 2026 en DESLUMBRANTE facetaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Impresionante! Luciana Fuster regresó a las pasarelas de la gala final del Miss Grand International este 2026 y formó parte de la conducción del evento donde compite nuestra representante Zuliet Seminario.
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Luciana Fuster debuta como conductora internacional del certamen
La modelo peruana subió al escenario junto a otras cuatro representantes de la belleza para presentar el evento, que congregó a candidatas de diferentes países. Durante su participación, la exreina de belleza se expresó en su lengua materna.
La modelo se encuentra en Bangkok desde hace varios días para participar activamente en las actividades de la competencia, donde Zuliet Seminario busca ganar la corona para el Perú.