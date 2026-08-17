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¡SIN JEAN PAUL Y CON NUEVO AMOR! Silvia Cornejo sorprende con tiernas fotos de su embarazo: “Mi segundo gran amor”

Silvia Cornejo mostró su avanzado embarazo en una emotiva sesión de fotos junto a su hijo tras confirmar su separación definitiva de Jean Paul Gabuteau.

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    Silvia Cornejo está concentrada en su nuevo embarazo. | Composición Wapa
    ¡SIN JEAN PAUL Y CON NUEVO AMOR! Silvia Cornejo sorprende con tiernas fotos de su embarazo: “Mi segundo gran amor”

    Silvia Cornejo atraviesa una nueva etapa luego de confirmar el final definitivo de su relación con Jean Paul Gabuteau. En medio de este momento personal, la exconductora de televisión sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva sesión fotográfica mostrando su avanzado embarazo.

    A través de Instagram, Cornejo publicó fotografías y videos en los que aparece acompañada por su hijo mayor y luce orgullosa su pancita. La publicación coincidió con el Día del Niño y fue la oportunidad elegida por la exreina de belleza para dedicar unas palabras especiales a sus dos hijos.

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    Silvia Cornejo dedica emotivo mensaje a su bebé en camino

    Lejos de la controversia que rodeó recientemente su vida sentimental, Silvia se mostró sonriente durante la sesión fotográfica. Su hijo mayor también tuvo un papel especial en las imágenes antes de convertirse oficialmente en hermano mayor.

    "Mi segundo gran amor. No vienes a ocupar un espacio, vienes a estrenar un rincón nuevo en mi corazón que solo tú podías llenar. Feliz día mis dos amores", escribió Silvia como descripción de la publicación.

    Las fotografías generaron rápidamente mensajes de cariño de conocidas figuras de la televisión. Mávila Huertas comentó: "Silvia qué bellas fotos. Qué bella tú, millones de besos", mientras que Maju Mantilla expresó: "Hermosos. Mucha felicidad".

    Laura Huarcayo reaccionó con emojis de corazón y Giannina Luján también dejó un cariñoso mensaje: "Estás aún más hermosa. Qué bendición bella, Diosito le va a cuidar y les va a cuidar mucho".

    Silvia Cornejo confirmó embarazo y separación de Jean Paul Gabuteau

    La publicación aparece días después de uno de los episodios más complicados para Cornejo. Tras difundirse imágenes en las que Jean Paul Gabuteau aparece besándose con Analía Jiménez, la exconductora anunció públicamente que decidió terminar su relación después de once años.

    En ese momento, Silvia confirmó además que se encuentra esperando su segundo hijo con el empresario, pero dejó claro que el embarazo no cambiaría la decisión que había tomado respecto a su matrimonio.

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    "Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos", aseguró Cornejo.

    La exreina de belleza también contó que quedó sorprendida al conocer las imágenes debido a que, apenas un día después del encuentro registrado, había compartido con Gabuteau y un grupo de amigos sin sospechar lo sucedido.

    "Me cayó como un balde de agua fría", indicó sobre el impacto que le produjo conocer las imágenes.

    Ahora, Cornejo busca concentrarse en su embarazo y en sus hijos, mientras espera la llegada del nuevo integrante de su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SIN JEAN PAUL Y CON NUEVO AMOR! Silvia Cornejo sorprende con tiernas fotos de su embarazo: “Mi segundo gran amor”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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