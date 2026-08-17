Mientras Lima Sur se inundaba, Keiko Fujimori daba consejos de belleza: “No tengo colágeno”

Keiko Fujimori utilizó una transmisión en vivo para discutir su rutina de belleza en una noche donde fuertes lluvias afectaban áreas del sur de Lima. Mercedes, una seguidora, le preguntó sobre su "secreto" para mantenerse bien. Fujimori explicó que no usa colágeno, ciñéndose a lo esencial: "No tengo colágeno por si acaso, pero cuido mi piel usando bloqueador en la mañana y me desmaquillo por la noche seguido de humectante".

Mientras la presidenta detallaba su rutina de cuidado, distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores lidiaban con inundaciones debido al colapso de las redes de alcantarillado. Habitantes del sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador informaron sobre aguas residuales que ingresaron en sus casas. Varios autos quedaron atascados bajo puentes de la Línea 1 del Metro de Lima. La Municipalidad de Lima solo empezó a remover más de 45 mil galones de agua en la madrugada del lunes.

Durante el mismo live, la presidenta abordó críticas sobre sus lives. Reveló que su equipo le sugiere ignorar las críticas. Reconoció que es consciente de que sus acciones no agradan a todos, pero afirmó que prefiere mantener una comunicación directa y transparente con el público.