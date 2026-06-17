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Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia, anuncia nuevo embarazo tras DOLOROSA PÉRDIDA: "Bebé arcoíris en camino"

La influencer Andrea Cordero perdió anteriormente al hijo que esperaba con Renato Tapia en medio de controversias. Este miércoles comparte con alegría la llegada de su bebé arcoíris.

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    Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia, anuncia nuevo embarazo tras DOLOROSA PÉRDIDA: "Bebé arcoíris en camino"
    Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia
    Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia, anuncia nuevo embarazo tras DOLOROSA PÉRDIDA: "Bebé arcoíris en camino"

    Andrea Cordero, conocida creadora de contenido y exesposa del futbolista Renato Tapia, ha emocionado a sus seguidores al anunciar que nuevamente está esperando un bebé. Esta noticia trae alegría después de superar una etapa difícil tras una pérdida gestacional significativa.

    El anuncio fue realizado a través de un conmovedor video en redes sociales, donde aparece junto a su pareja actual, el periodista deportivo Diego Paredes Castellano, y su hija mayor, quien es hija de Tapia. Con un paisaje marino como fondo, Cordero compartió un mensaje lleno de esperanza y fuerza.

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    Ex pareja de Renato Tapia revela su embarazo

    En el post, Andrea dijo: "La vida, persistente y brillante, ha encontrado otro camino para prosperar. Bebé arcoíris en camino. Gracias, vida". Además, confirmó que espera el nacimiento de su hijo para agosto de 2026.

    El término bebé arcoíris describe a los hijos que llegan después de una pérdida y simboliza una nueva esperanza. Para Andrea, este embarazo representa un renacimiento.

    Andrea Cordero confirma que su hijo nacerá en agosto de 2026. Foto: captura Instagram
    Andrea Cordero confirma que su hijo nacerá en agosto de 2026. Foto: captura Instagram

    Andrea Cordero vive actualmente con Diego Paredes Castellano, fotógrafo y periodista deportivo residente en España. En el video de redes, ambos están de espaldas junto a la hija mayor de Andrea. Se ve a la niña colocando una silla con un cartel que dice "soon", palabra en inglés que significa "pronto", con lo que anuncia el embarazo de su madre.

    La difícil pérdida de Andrea Cordero durante la controversia de Renato Tapia

    La noticia toma más profundidad al recordar el pasado mediático de Andrea Cordero, quien tuvo una larga relación con Renato Tapia. Se separaron oficialmente tras el escándalo de 2023, cuando se supo que Tapia, miembro de la selección peruana, no reconoció inicialmente a un hijo concebido fuera del matrimonio. Después de la polémica, el futbolista aceptó su paternidad, pero la confianza en su matrimonio no se recuperó y ambos terminaron separados al año siguiente.

    Andrea reveló en 2025 que había perdido lo que habría sido su segundo hijo con el futbolista. Explicó que el embarazo, logrado mediante fertilización in vitro, se interrumpió a los seis meses en medio de la controversia por la paternidad de Tapia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea Cordero, ex pareja de Renato Tapia, anuncia nuevo embarazo tras DOLOROSA PÉRDIDA: "Bebé arcoíris en camino"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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