¿Pides viajes por aplicaciones de movilidad? Conoce cinco funciones que pueden contribuir a una experiencia más segura.

El 84,4% de peruanos teme ser víctima de la delincuencia , lo que refleja la creciente preocupación por la inseguridad.

La percepción de inseguridad en el Perú continúa siendo uno de los principales desafíos para la vida urbana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 84,4% de los peruanos considera que podría ser víctima de algún hecho delictivo. En este contexto, la seguridad adquiere un papel cada vez más relevante en la experiencia de movilidad y en las decisiones que las personas toman al desplazarse por la ciudad.

Ante este panorama, aplicaciones de intermediación tecnológica continúan fortaleciendo su ecosistema de funciones de seguridad disponibles en la app, orientadas a acompañar a pasajeros y conductores antes, durante y después de cada solicitud de viaje. En esa línea, Código PIN llega como una función que genera un código numérico único y aleatorio de verificación en las solicitudes de viaje para reducir el riesgo de abordar un vehículo equivocado en DiDi.

“Trabajamos de manera continua para fortalecer las soluciones tecnológicas que ponemos a disposición de los usuarios y acompañar su experiencia. En un contexto en el que la seguridad cobra cada vez más relevancia para la movilidad en el Perú, la incorporación del Código PIN responde a ese compromiso, al añadir una capa adicional de verificación antes del inicio de cada solicitud de viaje. Junto con las demás funciones de seguridad disponibles en la app, buscamos que pasajeros y conductores puedan conectarse con mayor tranquilidad”, señaló Pablo Lamuraglia, director de Seguridad para DiDi Hispanoamérica.

Como complemento a las funciones de seguridad disponibles en la aplicación, la prevención también juega un rol fundamental. Por ello, la app con impacto en la movilidad comparte cinco recomendaciones para que pasajeros y conductores puedan hacer un mejor uso de estas herramientas antes, durante y después de cada solicitud de viaje:

1. Espera tu viaje en un punto seguro y visible

Se recomienda esperar el vehículo en una zona iluminada y de fácil acceso, evitando lugares apartados o de poca visibilidad. Esto facilita que el encuentro entre el pasajero y el conductor sea más seguro y permite identificar con mayor claridad si el vehículo y la persona coinciden con los datos registrados en la app.

2. Verifica la información antes de abordar

Antes de iniciar un viaje, es importante revisar la información disponible en la aplicación, como el nombre, la fotografía y la calificación del conductor, así como la placa y las características del vehículo. Confirmar que estos datos coincidan antes de abordar contribuye a una experiencia de mayor tranquilidad. Para prevenir posibles intentos de fraude, recuerda que el Código PIN es personal y no debe compartirse por mensaje, llamada o cualquier otro medio. Dicta el código únicamente de forma verbal al conductor y solo cuando estés por abordar el vehículo, para confirmar que corresponde a la solicitud correcta antes de iniciar el recorrido.

3. Agrega contactos de confianza y comparte tu viaje

Haz de compartir tu viaje un hábito de seguridad. Puedes agregar contactos de confianza directamente en la aplicación para que reciban los detalles de tus solicitudes de viaje. Además, puedes compartir tu recorrido en tiempo real con cualquier familiar o amigo para que siga tu ubicación y ruta durante el trayecto. Estas funciones permiten que, ante cualquier imprevisto, una persona cercana pueda reaccionar oportunamente y brindarte apoyo. Convierte estas acciones en hábitos de seguridad.

4. Configura la grabación de audio para tus viajes

Se recomienda activar la función de grabación de audio durante las solicitudes de viaje. Desde el ícono del escudo azul (Centro de Seguridad), puedes hacerlo de dos formas: de manera manual para el viaje en curso o de forma automática, activando “Grabar el audio de todos tus viajes”, para que funcione en cada solicitud sin tener que recordarlo. Las grabaciones se almacenan de forma encriptada y solo pueden utilizarse si se reporta un incidente a través de la aplicación vinculado con el viaje, lo que brinda mayor tranquilidad a pasajeros y conductores sin comprometer la privacidad de ninguno.

5. Califica tu viaje y reporta cualquier incidente