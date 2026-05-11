Jefferson Farfán impacta con viaje de lujo junto a Xiomy Kanashiro tras bajarle la pensión a su hija con Darinka Ramírez

Jefferson Farfán conmociona al proponerle a Xiomy Kanashiro un viaje a Italia después de solicitar bajar la pensión a su hija con Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán ha desatado controversia al pedir reducir la pensión de su hija con Darinka Ramírez de 7,000 a 4,200 soles, a pesar de su patrimonio millonario y de los lujos que disfruta luego de su carrera futbolística. Tras las críticas recibidas de la joven madre, el exfutbolista dejó perplejos a sus seguidores al publicar una propuesta a Xiomy Kanashiro para viajar a Italia, generando muchas preguntas. ¿Le sobra el dinero?

Jefferson Farfán Invita a Xiomy Kanashiro a Gastar en Italia, Generando Polémica

Darinka Ramírez se mostró indignada con Jefferson Farfán por intentar reducir la pensión para su hija, originalmente de 7,000 soles según el fallo del juez durante el proceso por manutención.

“Para mí, sí, porque si en verdad amas a tu hija, como lo muestra constantemente (en redes sociales), ¿por qué reducir el monto? Esa pensión no es para mí, porque ni siquiera cubre todas las necesidades de mi hija”, expresó la joven al diario Trome, manifestando su frustración.

Mientras ella aclara que las necesidades de su hija han crecido con el inicio escolar, Farfán no solo alardeó de sus múltiples negocios en redes, sino que también causó revuelo al recordar un viaje a Italia con Xiomy Kanashiro, mencionando las lujosas bolsas de Louis Vuitton que llevaban.

Jefferson Farfán genera polémica al invitar a Xiomy Kanashiro a gastar dinero en Italia

En pleno debate sobre la pensión de su niña, Farfán planea un nuevo viaje con su pareja a Italia para repetir las compras del año anterior.

“Ya toca su shopping. Xiomy Kanashiro. Italia”, publicó junto a un emoji travieso, interpretado por muchos como un mensaje indirecto para Darinka Ramírez, quien critica los lujos que él disfruta pero que no comparte con su hija.

La imagen muestra a Farfán y Kanashiro paseando por las calles italianas, con gafas de sol y un aire de sofisticación. Hasta ahora, ‘La Chinita’ no ha reaccionado a la publicación, lo cual podría verse como una posible provocación hacia Ramírez.