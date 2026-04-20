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Paula Manzanal abandona Dubái y regresa a España tras ataques a bases de Irán: “Es por el bienestar de los niños”

Paula Manzanal deja Dubái tras ataques con drones y misiles de Irán y asegura que se va por el bienestar de sus hijos ante la creciente tensión.

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    Paula Manzanal abandona Dubái y regresa a España tras ataques a bases de Irán: “Es por el bienestar de los niños”
    Paula Manzanal decide dejar Dubái y volver a España por ataques a bases de Irán. | Composición Wapa | Instagram
    Paula Manzanal abandona Dubái y regresa a España tras ataques a bases de Irán: “Es por el bienestar de los niños”

    Paula Manzanal, modelo peruana, decidió dejar Dubái y regresar a Barcelona tras el aumento de ataques en Emiratos Árabes Unidos. La influencer, que en 2025 se mudó a un lujoso departamento en esa ciudad, optó por cambiar el rumbo de su vida por el bienestar de sus hijos, ante la creciente tensión por los bombardeos a bases militares estadounidenses en la zona.

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    Paula Manzanal decide volver a España tras ataques a bases de Irán

    Paula Manzanal, también influencer, dejó hace más de un año su vida en Europa en busca de un mejor panorama económico, debido a los altos impuestos que pagaba en Barcelona. En conversación con Trome, explicó los motivos de su reciente decisión de regresar, pese a la estabilidad y comodidades que había construido en Dubái.

    Al ser consultada sobre si la situación en Dubái se había complicado, aclaró que todo está bajo control y que su decisión responde principalmente al bienestar de sus hijos. “En realidad no es por eso, es más que nada por los niños, por su bienestar, para que estén tranquilos. Están sanos y salvos”, señaló.

    Paula Manzanal.
    Paula Manzanal.

    Asimismo, pese al contexto, indicó que se siente segura en Dubái, por lo que hace unos días regresó junto a su novio francés para revisar su departamento y pertenencias. “Espero que todo se calme. No puedo comentar mucho de lo que sucede aquí, solo lo hacen los canales de televisión, pero estamos bien”, expresó.

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    Paula Manzanal y la vez que mostró orgullosa su primera propiedad en Dubái

    El 15 de enero de 2025, la modelo y ex chica reality Paula Manzanal mostró a sus seguidores su primera propiedad en Dubái. A través de sus redes sociales, compartió la noticia y se mostró muy orgullosa de todo lo que ha logrado en estos años.

    “Luego de tanto esfuerzo y dedicación, hoy por fin puedo decir que tengo mi primera propiedad en Dubái”, escribió Paula Manzanal en sus historias de Instagram, junto a un video en compañía de su pareja mostrando su nuevo departamento con hermosa vista de la ciudad.


    SOBRE EL AUTOR:
    Paula Manzanal abandona Dubái y regresa a España tras ataques a bases de Irán: “Es por el bienestar de los niños”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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