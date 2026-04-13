Hijo de Sheyla Rojas da sus primeros pasos sin ayuda y EMOCIONA hasta las lágrimas a su padre Antonio Pavón

Antonio Pavón emociona al mostrar a su hijo Antoñito caminando solo por primera vez y desata debate por ausencia de Sheyla Rojas.

Antonio Pavón se emocionó al ver a su hijo caminando solo y sin ayuda. | Composición Wapa

Antonio Pavón se emocionó al ver a su hijo caminando solo y sin ayuda. | Composición Wapa

Un momento que ha conmovido a miles en redes sociales. El torero español Antonio Pavón compartió uno de los avances más importantes en la vida de su hijo Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas. El menor, quien enfrenta desde pequeño un complejo diagnóstico, logró caminar sin ayuda durante su tratamiento en el extranjero.

Antoñito da un paso histórico en su recuperación

A través de un video, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ dejó ver el instante exacto en que su hijo, próximo a cumplir trece años, logra desplazarse por sí mismo como parte de su proceso de rehabilitación.

El adolescente avanzaba con apoyo de dispositivos en las piernas, mientras un especialista supervisaba cada uno de sus movimientos. Al final del recorrido, lo esperaba su padre, visiblemente emocionado, listo para recibirlo.

La escena fue aún más especial por la presencia de Joi Sánchez, actual pareja de Pavón, quien no pudo ocultar su orgullo. Entre aplausos y gestos de emoción, celebró el importante logro del menor.

Este avance cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Antoñito fue diagnosticado con artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta la movilidad y el desarrollo de las articulaciones, y que durante años lo obligó a utilizar silla de ruedas y someterse a constantes tratamientos médicos.

Debate en redes: la ausencia de Sheyla Rojas

El emotivo video no solo generó mensajes de apoyo, también abrió debate entre los usuarios. Mientras muchos celebraban el progreso del menor y destacaban el acompañamiento constante de Antonio Pavón, otros cuestionaron la ausencia de su madre en este momento tan significativo.

Sin embargo, seguidores de Sheyla Rojas salieron en su defensa, recordando el rol que cumple actualmente: “consigue el dinero para que su hijo pueda atenderse” y que “está trabajando duro para que su hijo viva bien”.

Actualmente, la exchica reality reside en México junto a su pareja, el empresario Sir Winston, y se mantiene activa como influencer, enfocada en generar ingresos que contribuyan al tratamiento de su hijo.