Shows de Manolo Rojas en Barranco: Ernesto Pimentel pide mantenerlos como homenaje y no cancelarlos tras su fallecimiento

Shows de Manolo Rojas en Barranco: Ernesto Pimentel pide mantenerlos como homenaje y no cancelarlos tras su fallecimientoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La inesperada partida de Manolo Rojas truncó una agenda que prometía volver a acercar su talento al público limeño. El comediante tenía programados dos shows, 'El Show de las Imitaciones con Manolo Rojas', los días 4 y 11 de abril en la Estación de Barranco, un lugar emblemático de la vida cultural de Lima. Con entradas ya en preventa y gran expectativa, sus funciones iban a reunir a sus seguidores para disfrutar de sus imitaciones más recordadas en vivo.
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Manolo Rojas tenía dos funciones en Barranco
El evento prometía una velada llena de humor, música y las icónicas caracterizaciones de Manolo Rojas, incluyendo figuras como 'El Brother Pablo', 'César Acuña' y 'Tulia', así como otros personajes políticos y del espectáculo.
Las funciones estaban programadas para las 8 p. m. y ofrecerían un recorrido por lo más destacado de su repertorio, con la participación de artistas invitados. Tras su repentina muerte, la agenda cultural se vio alterada y surgieron dudas sobre los shows, mientras el país rendía homenaje a su legado humorístico.
En diálogo con el programa Estás en todas, Ernesto Pimentel, cercano amigo de Manolo Rojas, expresó su profundo dolor por su fallecimiento y manifestó su deseo de que el espectáculo programado en la Estación de Barranco se realice como homenaje póstumo. “Espero que podamos llevarlo a cabo para recordarlo”, afirmó Pimentel, destacando la importancia de reconocer públicamente tanto la trayectoria artística como la calidad humana del querido comediante.
Organizadores aún no confirman homenaje a Manolo Rojas tras su fallecimiento
Teleticket, encargada de la venta de entradas, y la Estación de Barranco aún no se han pronunciado sobre la realización del evento, aunque han mostrado su pesar por la inesperada muerte de Manolo Rojas.
Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que el homenaje se lleve a cabo, pero la propuesta ha encontrado respaldo entre colegas del comediante y su público. El afecto y respeto de figuras como Ernesto Pimentel han puesto sobre la mesa la posibilidad de transformar la función en un tributo que celebre la trayectoria de uno de los comediantes más queridos del país.