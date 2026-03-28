Shows de Manolo Rojas en Barranco: Ernesto Pimentel pide mantenerlos como homenaje y no cancelarlos tras su fallecimiento

El comediante Manolo Rojas tenía funciones el 4 y 11 de abril; su fallecimiento convierte sus shows en un homenaje a su legado.

Ernesto Pimentel pide que los shows de Manolo Rojas en Barranco se realicen como homenaje y no sean cancelados.

Ernesto Pimentel pide que los shows de Manolo Rojas en Barranco se realicen como homenaje y no sean cancelados.

La inesperada partida de Manolo Rojas truncó una agenda que prometía volver a acercar su talento al público limeño. El comediante tenía programados dos shows, 'El Show de las Imitaciones con Manolo Rojas', los días 4 y 11 de abril en la Estación de Barranco, un lugar emblemático de la vida cultural de Lima. Con entradas ya en preventa y gran expectativa, sus funciones iban a reunir a sus seguidores para disfrutar de sus imitaciones más recordadas en vivo.

Manolo Rojas tenía dos funciones en Barranco

El evento prometía una velada llena de humor, música y las icónicas caracterizaciones de Manolo Rojas, incluyendo figuras como 'El Brother Pablo', 'César Acuña' y 'Tulia', así como otros personajes políticos y del espectáculo.

Las funciones estaban programadas para las 8 p. m. y ofrecerían un recorrido por lo más destacado de su repertorio, con la participación de artistas invitados. Tras su repentina muerte, la agenda cultural se vio alterada y surgieron dudas sobre los shows, mientras el país rendía homenaje a su legado humorístico.



En diálogo con el programa Estás en todas, Ernesto Pimentel, cercano amigo de Manolo Rojas, expresó su profundo dolor por su fallecimiento y manifestó su deseo de que el espectáculo programado en la Estación de Barranco se realice como homenaje póstumo. “Espero que podamos llevarlo a cabo para recordarlo”, afirmó Pimentel, destacando la importancia de reconocer públicamente tanto la trayectoria artística como la calidad humana del querido comediante.

Organizadores aún no confirman homenaje a Manolo Rojas tras su fallecimiento

Teleticket, encargada de la venta de entradas, y la Estación de Barranco aún no se han pronunciado sobre la realización del evento, aunque han mostrado su pesar por la inesperada muerte de Manolo Rojas.