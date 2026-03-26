Melanie Martínez DESLIZA que Karla Tarazona le habría hecho BRUJERÍA a Christian Domínguez: “Mi hija preguntó qué le hacían a su papá pero no la dejaron entrar” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

Melanie Martínez DESLIZA que Karla Tarazona le habría hecho BRUJERÍA a Christian Domínguez: “Mi hija preguntó qué le hacían a su papá pero no la dejaron entrar” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

¡Ya no se calla! La empresaria y exbailarina Melanie Martínez se encuentra en todos los titulares de los medios de espectáculos después de salir a hablar y contar el calvario que ha vivido durante estos años. Una de sus declaraciones más asombrosas fue que Karla Tarazona le habría hecho una especie de brujería a Christian Domínguez.

Recordemos que por muchos años, Martínez se mantuvo alejada de los reflectores por el bien de su menor hija; sin embargo con las nuevas declaraciones del cantante de cumbia y los audios filtrados (en donde quieren perjudicar a la menor) la empresaria ya no se queda en silencio.

Melanie Martínez revela que su hija le contó que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez

Melanie Martínez tuvo una conversación con la periodista Andrea Llosa, en donde dio información exclusiva acerca de su vida durante todos estos últimos años. Entre todas sus vivencias, la joven madre reveló una situación que dejó con la boca abierta a la entrevistadora.