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Melanie Martínez desliza que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez

Melanie Martínez tuvo una conversación con Andrea Llosa y reveló lo impensado sobre Karla Tarazona.

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    Melanie Martínez desliza que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez
    Melanie Martínez DESLIZA que Karla Tarazona le habría hecho BRUJERÍA a Christian Domínguez: “Mi hija preguntó qué le hacían a su papá pero no la dejaron entrar” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Melanie Martínez desliza que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez

    ¡Ya no se calla! La empresaria y exbailarina Melanie Martínez se encuentra en todos los titulares de los medios de espectáculos después de salir a hablar y contar el calvario que ha vivido durante estos años. Una de sus declaraciones más asombrosas fue que Karla Tarazona le habría hecho una especie de brujería a Christian Domínguez.

    Recordemos que por muchos años, Martínez se mantuvo alejada de los reflectores por el bien de su menor hija; sin embargo con las nuevas declaraciones del cantante de cumbia y los audios filtrados (en donde quieren perjudicar a la menor) la empresaria ya no se queda en silencio.

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    Melanie Martínez revela que su hija le contó que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez

    Melanie Martínez tuvo una conversación con la periodista Andrea Llosa, en donde dio información exclusiva acerca de su vida durante todos estos últimos años. Entre todas sus vivencias, la joven madre reveló una situación que dejó con la boca abierta a la entrevistadora.

    La exbailarina recordó cuando su hija le contó que en una ocasión vio que le estaban haciendo una especie de brujería a Christian Domínguez. Cuando la menor se dio cuenta de lo que ocurría preguntó que le hacían a su padre pero Karla Tarazona no la dejó ingresar.

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez desliza que Karla Tarazona le habría hecho brujería a Christian Domínguez
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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