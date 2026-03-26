¿Mario Hart TENÍA CONOCIMIENTO de la DESPEDIDA de SAID PALAO? Le habría contado INESPERADADA VERSIÓN a Ale Baigorria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

¿Mario Hart TENÍA CONOCIMIENTO de la DESPEDIDA de SAID PALAO? Le habría contado INESPERADADA VERSIÓN a Ale Baigorria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

El programa de Magaly Medina rememoró cómo se dio a conocer la polémica despedida de soltero de Said Palao, luego de que Onelia Molina asegurara que el competidor habría sido infiel a Alejandra Baigorria con mujeres de compañía durante dicha celebración. Aunque no se difundieron imágenes del evento, fue en el programa Mande quien mande donde Mario Hart, expareja de la empresaria, confirmó la existencia del viaje y compartió lo que sabía al respecto.

Según lo expuesto, Molina sorprendió al señalar que la presunta infidelidad habría ocurrido en Colombia, en una reunión a la que asistieron amigos cercanos de Palao como Mario Irivarren y Hugo García, quienes tendrían conocimiento de la presencia de estas mujeres contratadas para la ocasión. Incluso, afirmó conocer a algunas de ellas y sostuvo que el competidor habría actuado a espaldas de su pareja.

A raíz de estas revelaciones, el espacio de espectáculos recordó la ocasión en la que se comentó este viaje en televisión. En aquel momento, Hart reveló frente a Baigorria que estaba al tanto del encuentro, ya que comparte amistad con los asistentes, aunque evitó mencionar la presencia de mujeres de compañía y ofreció una versión distinta de lo ocurrido.

“Lo único que yo sé es que los chicos se divirtieron sanamente. (¿Fueron algunos guerreros? Varios no, todos)”, afirmó en vivo, pese a que Baigorria señaló que el grupo estaba conformado por ocho personas. Asimismo, el piloto contó que, aunque fue invitado, no asistió al evento porque su esposa, Korina Rivadeneira, no le dio permiso. “No me dieron permiso y las millas no me alcanzaron para el destino porque fue lejos”, agregó sin dar mayores detalles.