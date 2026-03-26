Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina asombra al confesar quién le dio información sobre ampay de Said Palao y Mario Irivarren

¿Mario Hart tenía conocimiento de la despedida de Said Palao? Le habría contado inesperada versión a Ale Baigorria

Mario Irivarren fue pareja de Alejandra Baigorria por muchos años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Mario Hart tenía conocimiento de la despedida de Said Palao? Le habría contado inesperada versión a Ale Baigorria
    ¿Mario Hart TENÍA CONOCIMIENTO de la DESPEDIDA de SAID PALAO? Le habría contado INESPERADADA VERSIÓN a Ale Baigorria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV
    ¿Mario Hart tenía conocimiento de la despedida de Said Palao? Le habría contado inesperada versión a Ale Baigorria

    El programa de Magaly Medina rememoró cómo se dio a conocer la polémica despedida de soltero de Said Palao, luego de que Onelia Molina asegurara que el competidor habría sido infiel a Alejandra Baigorria con mujeres de compañía durante dicha celebración. Aunque no se difundieron imágenes del evento, fue en el programa Mande quien mande donde Mario Hart, expareja de la empresaria, confirmó la existencia del viaje y compartió lo que sabía al respecto.

    Según lo expuesto, Molina sorprendió al señalar que la presunta infidelidad habría ocurrido en Colombia, en una reunión a la que asistieron amigos cercanos de Palao como Mario Irivarren y Hugo García, quienes tendrían conocimiento de la presencia de estas mujeres contratadas para la ocasión. Incluso, afirmó conocer a algunas de ellas y sostuvo que el competidor habría actuado a espaldas de su pareja.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia Molina

    A raíz de estas revelaciones, el espacio de espectáculos recordó la ocasión en la que se comentó este viaje en televisión. En aquel momento, Hart reveló frente a Baigorria que estaba al tanto del encuentro, ya que comparte amistad con los asistentes, aunque evitó mencionar la presencia de mujeres de compañía y ofreció una versión distinta de lo ocurrido.

    “Lo único que yo sé es que los chicos se divirtieron sanamente. (¿Fueron algunos guerreros? Varios no, todos)”, afirmó en vivo, pese a que Baigorria señaló que el grupo estaba conformado por ocho personas. Asimismo, el piloto contó que, aunque fue invitado, no asistió al evento porque su esposa, Korina Rivadeneira, no le dio permiso. “No me dieron permiso y las millas no me alcanzaron para el destino porque fue lejos”, agregó sin dar mayores detalles.

    Finalmente, la empresaria también mostró su incomodidad al mencionar la ausencia de Fabio Agostini, a quien cuestionó por no acompañar a su pareja en una fecha que consideraba especial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Mario Hart tenía conocimiento de la despedida de Said Palao? Le habría contado inesperada versión a Ale Baigorria
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mario Irivarren toma MEDIDA EXTREMA tras explosivas declaraciones de Onelia Molina

    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    ¿Se le viene la noche? Onelia Molina estaría en la cuerda floja tras revelar supuesto encuentro de Said Palao con damas de compañía en Colombia

    Alejandra Baigorria no se calla y revela su impensada medida sobre la convivencia con Said Palao tras distanciamiento ¿lo echó?

    Melissa Klug y Samahara se unen para HUMILLAR EN VIVO a Pamela López con terribles comentarios: “Pamela, franco, no quiero…”

    Lo más vistos en Farándula

    El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Celine Aguirre DEJA ‘La Granja VIP’ y es trasladada a una clínica tras INDIGNANTE comentario discriminador: “Se descompensó”

    ¿Christian Cueva dejó sin casa a sus hijos? Pamela López lo expone y rompe en llanto

    ESCÁNDALO EN 'YO SOY' Mejor imitador del programa enfrenta denuncia por acoso a joven cuando era menor de edad

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;