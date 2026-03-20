Ale Baigorria brinda declaraciones exclusivas para ‘Amor y Fuego’ después de la traición de Said PalaoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La empresaria Alejandra Baigorria volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa Amor y Fuego, donde dejó una firme declaración que no pasó desapercibida: “Nada de lo que diga está bien”.
Sus palabras, difundidas este viernes, generaron rápidamente una fuerte reacción en redes sociales, provocando opiniones divididas entre los seguidores de la farándula.