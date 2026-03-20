Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

Ale Baigorria brinda declaraciones exclusivas para ‘Amor y Fuego’ después de la traición de Said Palao

Alejandra Baigorria habló sobre el ampay de su aun esposo, Said Palao.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ale Baigorria brinda declaraciones exclusivas para ‘Amor y Fuego’ después de la traición de Said Palao
    Ale Baigorria brinda DECLARACIONES EXCLUSIVAS para ‘Amor y Fuego’ después de la TRAICIÓN de Said Palao: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Amor y Fuego
    Ale Baigorria brinda declaraciones exclusivas para ‘Amor y Fuego’ después de la traición de Said Palao

    La empresaria Alejandra Baigorria volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa Amor y Fuego, donde dejó una firme declaración que no pasó desapercibida: “Nada de lo que diga está bien”.

    Sus palabras, difundidas este viernes, generaron rápidamente una fuerte reacción en redes sociales, provocando opiniones divididas entre los seguidores de la farándula.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ale Baigorria brinda declaraciones exclusivas para ‘Amor y Fuego’ después de la traición de Said Palao
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Resurge inesperada confesión de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria y deja en shock tras el ampay

    Hermanas de Said Palao tienen SORPRESIVA REACCIÓN con Alejandra Baigorria tras llanto por AMPAY en yate con mujeres

    Papá de Said Palao envió insólito mensaje en medio de llanto de su hijo por crisis con Ale Baigorria

    Samahara Lobatón deja expuesto al hijo de Farfán y lo pone en aprietos: qué consecuencias podría enfrentar

    Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo: "Mi hermano hace..."

    Lo más vistos en Farándula

    Francho Sierralta reveló lo que pasaba en despedidas de soltero como la de Said y Mario: "vayan a uno de los cuartos con el varón"

    Magaly Medina obtuvo patrocinios para el ampay de Mario Irivarren y Said Palao

    ¡DE NO CREER! Alejandra Baigorria deja en shock con su reacción en medio de ampay de Said Palao

    Karla Tarazona pierde su trabajo en televisión en medio de grave acusación en su contra: "Gracias por..."

    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;