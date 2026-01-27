Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta tras aparente vinculación en fuerte acusación contra futbolistas de Alianza Lima.

Esposa de Pedro Aquino BORRA TODAS sus FOTOS con futbolista tras presunta vinculación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Los inconvenientes no cesan en Alianza Lima, luego de que se vinculara también a Pedro Aquino en el episodio de indisciplina ocurrido en Montevideo. El incidente también habría comprometido a otros futbolistas del plantel durante la concentración previa al inicio de la temporada.

Si bien el volante salió a desmentir cualquier conducta inapropiada, su sola presencia en el lugar señalado fue suficiente para generar una ola de comentarios y reacciones tanto dentro del club como en el entorno deportivo.

Esposa de Pedro Aquino toma drástica decisión tras polémica

Según lo expuesto en el programa Fútbol Satélite, Katherine Fernández, esposa del jugador, habría tomado distancia pública tras hacerse conocido el caso. En su perfil de Instagram, optó por restringir los comentarios y eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto al futbolista.

Este movimiento no pasó desapercibido entre los seguidores, quienes interpretaron el cambio como una respuesta directa al escándalo que rodea actualmente a Aquino.

El matrimonio de Pedro Aquino y Katherine Fernández

Pedro Aquino y Katherine Fernández se casaron en el año 2019, luego de mantener una relación de ocho años. Ambos se conocieron cuando formaban parte de Sporting Cristal: él como futbolista del primer equipo y ella como jugadora de vóley.