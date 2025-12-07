¡LOCURA NAVIDEÑA! “Motonoel” paraliza Villa El Salvador y revienta TikTok con su extravagante decoración

Con un estallido de luces y ambiente festivo sobre su mototaxi, la famosa Motonoel se ha vuelto el último furor en TikTok . La creativa decoración creada por un conductor de Villa El Salvador ha conquistado a los usuarios, acumulando elogios y miles de reacciones entusiastas.

Diciembre arrancó con fuerza en redes sociales y, esta vez, no fue un árbol gigante ni un show de luces el que se robó la atención, sino una mototaxi transformada en una obra navideña sobre ruedas. Desde Villa El Salvador, la famosa “Motonoel” —creación del usuario de TikTok Mewing2024— se convirtió en tendencia apenas inició el mes, acumulando millones de reproducciones y reacciones entusiastas.

El vehículo, completamente personalizado para la temporada, ha sido captado en múltiples videos por vecinos que no dudaron en inmortalizar su recorrido. En pocas horas, la mototaxi ya circulaba por todas las plataformas, colocándose como uno de los grandes virales del inicio de fiestas en Perú.

El diseño que volvió viral a la Motonoel

La Motonoel destaca por un nivel de detalle pocas veces visto en decoraciones navideñas móviles. La carrocería está cubierta con un revestimiento verde tipo fieltro o pasto sintético, decorado con lazos rojos, estrellas doradas y figuras icónicas de la Navidad.

Los bordes blancos simulan nieve, mientras que en la parte superior destaca un trineo rojo de Papá Noel con regalos, ribetes dorados y luces. Al frente, un reno blanco parece “tirar” del vehículo, provocando que muchos comparen la mototaxi con una carroza navideña digna de desfile.

Mewing2024 comentó en TikTok que esta tradición no es nueva para él, pero que la versión 2025 es, por lejos, la más elaborada. Sus fotos con clientes y personalidades del espectáculo peruano terminaron por impulsar aún más su notoriedad.

Viralidad en redes: aplausos, memes y debate

Los videos de la Motonoel superaron el millón de vistas y reúnen más de 140 mil likes, además de miles de comentarios que celebran la creatividad peruana. Entre los mensajes más populares destacan: “El mundo sin el Perú sería aburrido”, “Ahora sí con gusto pago mi sol” y “Le ganó a la IA”.

Muchos usuarios piden incluso que participe en eventos oficiales o desfiles navideños. Para otros, la Motonoel se convirtió en un símbolo del ingenio peruano y una forma divertida de encender el espíritu festivo.

Sin embargo, no faltaron las voces críticas. Algunos usuarios cuestionaron si la decoración cumple con las normas de tránsito, especialmente por el reno frontal, que podría obstruir la visión del conductor. Comentarios como “En un país con reglas de tránsito, esto no pasa” o “Hasta que la policía lo pare para la cuota” evidencian la controversia.

Un ícono digital que mezcla humor, tradición y polémica

La Motonoel terminó convertida en espejo perfecto de lo que ocurre en las plataformas peruanas: entusiasmo, humor, orgullo por la creatividad local y, al mismo tiempo, debate por la seguridad y la regulación. En solo días, pasó de ser un vehículo decorado a uno de los temas más repetidos de la temporada.