Tula Rodríguez no pudo contener su enojo al descubrir, de boca de su propio padre, que le había sido infiel a su madre, Clara Quintana, quien falleció hace cuatro años. Aunque siempre creyó que sus padres habían tenido un matrimonio feliz, fue el mismo Don Tulo quien se delató, desatando la furia de la conductora.

El tenso momento con Don Tulo

Las cámaras de seguridad de su casa registraron la discusión. En las imágenes, se ve a “La Peludita” confrontando a su padre, luego de que este asegurara que “todos los hombres son sacavuelteros”.

"¿Tú le has sacado la vuelta a mi mamá? Papi...", le preguntó indignada. A lo que él contestó: "¿Qué? Pregúntale a tu mamá pues". Esa respuesta generó aún más enojo en Tula, quien le recordó entre gritos: "¡Mi mamá está muerta!". Su padre, sin inmutarse, replicó: "Entonces no me preguntes nada".

Molesta, Tula llamó a una de sus hermanas para contar lo ocurrido, pero se sorprendió al escuchar que ella ya estaba al tanto. "Yo solo me enteré de una vez, creo. Claro que él lo negó hasta la Fiscalía. Yo sabía de una y de Huaral, mi mamá sospechaba pero mi papá había sido inteligente para engañar. Deja de juzgar a tu viejo que está más que otra que pa esta", respondió entre risas, tomando la situación como algo normal. Esa reacción solo hizo que Tula, indignada, arremetiera contra su progenitor gritándole: "Viejo pend...".

La reacción de su hermana y el recuerdo de Javier Carmona

Lejos de calmar la tensión, la hermana de Tula le pidió que no juzgara a su padre y lanzó un comentario inesperado comparando los matrimonios de todas. "Mi esposo nunca me ha engañado, todas hemos hecho un buen matrimonio, el tuyo un poco más cortito", dijo, en alusión a Javier Carmona. Rodríguez, sin embargo, prefirió tomarlo con humor.

El fallecimiento de la madre de Tula

En 2021, Tula anunció con gran tristeza la muerte de su madre, Clara, tras complicaciones derivadas del COVID-19. En aquel entonces, la conductora, que recién había vuelto a la pantalla con En boca de todos, compartió un mensaje lleno de emoción: