Según Barboza, Pamela ya no estaría generando ingresos como antes con su orquesta y habría optado por capitalizar su relación con el futbolista. "Están facturando. No la vemos a Pamela en tantos eventos, hay eventos donde no hay gente", dijo en vivo. Además, insinuó que el romance público con 'Aladino' sería parte de una jugada para mantenerse vigente: “Pamela y Christian Cueva empezaron a facturar, ya no sabíamos nada de ellos. Hablábamos de la López, de Paul Michael y nada de ellos”, agregó con ironía.