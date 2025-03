Después de revelar que Christian Cueva exigió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa donde ella vive, Pamela López aprovechó para pedirle que respete su relación con la cantante Pamela Franco . Además, confirmó que aún no se han divorciado porque él no lo ha permitido.

"El señor no se ocupa en la manutención de mis hijos. No quiere conciliar, mucho menos quiere divorciarse. ¿Entonces qué busca?", expresó Pamela López en conversación con una reportera a través de mensajes de WhatsApp. Sus palabras reflejaron su molestia y la difícil situación que enfrenta su familia.

Es importante señalar que Christian Cueva no ha explicado directamente por qué no ha iniciado los trámites de divorcio con su expareja. Sin embargo, al ser consultado sobre el tema, respondió de manera tajante y en un tono eufórico: "Esa mujer no me interesa", dejando en claro su postura.