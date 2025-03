La empresaria Alejandra Baigorria vuelve a estar en el centro de la atención, pero no por los preparativos de su boda con Said Palao , sino por las revelaciones que saldrán a la luz en El Valor de la Verdad. Tras varios días de viaje en China, la influencer peruana ha regresado a Perú justo antes de la transmisión de las confesiones de Macarena Vélez, generando aún más expectativa en la farándula.

“Fue bastante feo, la verdad, lo que me hizo. Ya no quería más”, fue lo que respondió la exchica reality. Sin embargo, la 'Gringa de Gamarra' se ha mantenido en total silencio sobre esta polémica. No obstante, ella se muestra tranquila y anunció por todo lo alto su regreso a Lima. "I'm back babys (He vuelto bebés)", escribió en una de sus stories en su cuenta de Instagram.