La influencer peruana La Uchulú anunció que continuará transformándose y para esto, piensa someterse a nuevas cirugías plásticas para así construir el cuerpo de sus sueños, pero esto no será todo, pues la comediante también iniciará el trámite legal para cambiar su nombre en su DNI (Documento de Identidad Nacional).

El cambio de nombre en su documento surge luego de que la actriz se sometiera a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, donde permaneció varios meses para recuperarse. Esta no sería la única operación que se realizaría, pues la humorista piensa ingresar al quirófano para completar el proceso de su transformación.

"Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura más pequeña, me aumentaré las pompas y caderas. Quiero estar más regia", dijo coqueteando con sus seguidores sobre la idea de cambiar su silueta.