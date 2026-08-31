Lionel Messi hace oficial su retiro de la Selección Argentina y conmueve al mundo

Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la selección argentina a los 39 años y publicó una emotiva carta para despedirse de la Albiceleste.

Lionel Messi compartió una carta donde comunicó oficial su retiro de la Albiceleste. | Composición Wapa

Lionel Messi compartió una carta donde comunicó oficial su retiro de la Albiceleste. | Composición Wapa

El fútbol argentino vive el cierre de una era. Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la selección argentina y puso punto final a más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

El capitán hizo pública su decisión mediante una extensa carta compartida en sus redes sociales. Allí explicó que necesitó tiempo para procesar lo ocurrido después de la final del Mundial 2026, torneo en el que Argentina terminó como subcampeona tras caer frente a España.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

A sus 39 años, Messi confirmó que no volverá a disputar partidos con Argentina. En su mensaje, reconoció que se trata de una decisión dolorosa, pero aseguró que considera que llegó el momento de cerrar esta etapa.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar."

Con estas palabras, el delantero dejó claro que su salida también responde a la necesidad de abrir espacio a una nueva generación de futbolistas que comienza a ganar protagonismo dentro del combinado argentino.

Messi agradece a los hinchas tras más de 20 años con Argentina

Uno de los pasajes más emotivos de su despedida estuvo dirigido a los aficionados que lo acompañaron durante toda su trayectoria internacional.

"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)."

Messi también tuvo palabras para su entorno más cercano y para todas las personas con las que compartió su camino dentro de la selección.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos."

El rosarino cerró su mensaje destacando el orgullo de haber conseguido importantes alegrías junto a sus compañeros.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino."

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina.

La segunda despedida de Messi de la Albiceleste

No es la primera vez que Lionel Messi anuncia que deja la selección. En 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile, sorprendió al señalar: "Se terminó para mí la selección".

Aquella decisión no fue definitiva y el atacante terminó regresando poco después. Esta vez, sin embargo, su retiro llega a los 39 años y después de haber completado un extenso ciclo en el que conquistó los principales títulos que le faltaban con Argentina.

Messi deja la selección como campeón del Mundial Qatar 2022 y ganador de las Copas América 2021 y 2024, además de haber disputado seis Copas del Mundo. Su última participación mundialista terminó con Argentina alcanzando nuevamente la final en 2026.