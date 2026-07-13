Recordado actor de ‘Jurassic Park’, falleció a los 78 años en Australia

La familia del mundialmente conocido actor , por interpretar al doctor Alan Grant en 'Jurassic Park', reveló que falleció de manera "repentina e inesperada".

El mundo del cine está de luto. Sam Neill, inolvidable protagonista de 'Jurassic Park', falleció este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado publicado en las redes sociales del reconocido intérprete.

La familia señaló que la partida del actor neozelandés ocurrió de manera “repentina e inesperada”. Asimismo, informó que estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos, aunque no reveló la causa exacta de su fallecimiento.

“Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, se lee en el pronunciamiento difundido públicamente.

Familia de Sam Neill aclara su estado de salud antes de su muerte

El comunicado también precisó que el deceso del artista no estuvo relacionado con el cáncer que le fue diagnosticado años atrás. En abril de 2026, Sam Neill había anunciado que se encontraba libre de la enfermedad después de someterse a una terapia experimental.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada”, expresó su familia.

Sam Neil falleció a los 78 años.

Sus allegados también solicitaron privacidad para poder enfrentar este momento de profundo dolor. El actor había hablado públicamente sobre su batalla contra un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de cáncer en la sangre, que le fue diagnosticado en 2022.

Sam Neill y el personaje que marcó la historia de 'Jurassic Park'

Aunque desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la televisión, Sam Neill alcanzó fama internacional al interpretar al paleontólogo Alan Grant en 'Jurassic Park', película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1993.

El éxito de la cinta convirtió al personaje en uno de los más queridos de la franquicia. El actor volvió a asumir el papel en 'Jurassic Park III' y, varios años después, en 'Jurassic World: Dominion', donde se reencontró en la pantalla con Laura Dern y Jeff Goldblum.

Su carrera también incluyó reconocidas producciones como 'The Piano', 'The Hunt for Red October', 'Event Horizon', 'The Horse Whisperer' y la exitosa serie 'Peaky Blinders', en la que interpretó al inspector Chester Campbell.

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte, pero criado en Nueva Zelanda, Sam Neill construyó una trayectoria de más de cinco décadas. Además de recibir tres nominaciones a los Globos de Oro y dos a los premios Emmy, fue reconocido por su versatilidad para interpretar dramas, películas de aventura y producciones de suspenso.