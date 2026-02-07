Las causas de su fallecimiento aún se investigan, aunque las autoridades descartan violencia . Diversas figuras del medio han expresado su tristeza y admiración por la joven.

El hallazgo de una joven sin vida ha sacudido el ámbito del espectáculo y el deporte. Se trata de la hija de un exfutbolista, cuyo entorno y proyección pública han despertado interés y sorpresa. ¿Quién era la famosa modelo?

¿Quién era la hija del exfutbolista hallada sin vida en Málaga?

La víctima fue la joven modelo extranjera Cristina Pérez Galcenco, una modelo de 21 años que ya comenzaba a destacar en el competitivo mundo de la moda europea. Era hija del exfutbolista Nacho Pérez Santelmo, quien se desempeñó como portero del Sporting de Gijón, y de la modelo Tatiana Galcenco, figuras conocidas en sus respectivos ámbitos.

Fue encontrada sin vida en su propio domicilio en Málaga, un hecho que ha generado impacto no solo por las circunstancias, sino también por la corta edad en la que se produjo su fallecimiento.

Desde que la noticia salió a la luz, distintas versiones han comenzado a circular, mientras los primeros reportes intentan esclarecer qué ocurrió dentro de la residencia donde fue hallada. El fallecimiento de Cristina fue confirmado públicamente por la Pasarela Campoamor de Oviedo, espacio en el que había participado recientemente y donde dejó una grata impresión por su proyección profesional.

A pesar de su corta edad, la joven ya había desfilado para reconocidas diseñadoras como Isabel Sanchís, consolidándose como una promesa del rubro. Su partida ha causado un profundo impacto entre familiares, amigos y colegas, más aún tras conocerse que semanas atrás había estado en Atenas, participando en un programa de intercambio estudiantil que marcaba una nueva etapa en su vida personal y profesional.

La noticia del fallecimiento de Cristina Pérez Galcenco provocó una ola de mensajes cargados de dolor y afecto por parte de quienes compartieron momentos personales y profesionales con ella. Diversas figuras vinculadas a su entorno no tardaron en expresar públicamente su pesar, destacando la huella que dejó en sus vidas.

Una de las voces que se pronunció fue la fotógrafa Xana de Jesús, quien manifestó su tristeza a través de un sentido mensaje dedicado a la familia de la joven modelo: "Solo decirles a sus padres y a la familia que una estrella brilla eternamente en nuestros corazones. Cris, siempre fuiste y serás un referente y un ejemplo a seguir tanto en tu carrera de modelo como de persona. Fui afortunada de conocerte y trabajar contigo".

El peluquero Manuel Mon también se sumó a las despedidas, resaltando el impacto humano de su partida y el vacío que deja entre quienes la conocieron de cerca. En su mensaje expresó: "hoy despedimos con enorme tristeza a una persona muy especial para nosotros", y añadió: "Nos ha dejado demasiado pronto una luz joven y llena de sensibilidad que formó parte de nuestra historia".

¿Qué ocurrió con la modelo Cristina Pérez Galcenco?

La muerte de Cristina Pérez Galcenco ha generado conmoción y numerosas preguntas en España. De acuerdo con información difundida por medios locales como El País, El Mundo y ABC, la joven fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en la ciudad de Málaga el martes 3 de febrero.