La preliminar del Miss Universo 2025 se vio sacudida por un accidente de Miss Jamaica , Gabrielle Henry, quien cayó del escenario durante su desfile en traje de gala.

Candidata se cae en preliminar en el Miss Universo 2025 | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Candidata se cae en preliminar en el Miss Universo 2025 | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La preliminar del Miss Universo 2025 generó gran conmoción tras el inesperado accidente sufrido por Miss Jamaica durante su desfile en traje de gala. Gabrielle Henry cayó aparatosamente del borde del escenario, dejando en silencio a todo el recinto. El incidente quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Miss Jamaica protagoniza impactante caída durante su desfile en gala en el Miss Universo 2025

La jornada preliminar del Miss Universo 2025 dejó un momento de gran preocupación cuando Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa al cierre de su presentación en traje de gala. El incidente ocurrió en el borde del escenario, mientras la candidata se desplazaba durante su pasarela en Tailandia.

Pocos minutos después, múltiples videos comenzaron a difundirse en redes sociales, mostrando el instante exacto en el que la representante caribeña pierde el equilibrio y cae frente al público. La escena generó sorpresa inmediata entre los asistentes y tensó el ambiente del evento.

Según se aprecia en un clip publicado en TikTok e Instagram, la modelo avanzaba por la orilla del escenario, mirando hacia adelante, cuando inesperadamente cayó. La reacción fue instantánea: paramédicos y asistentes del certamen activaron los protocolos de emergencia para atenderla.

Las imágenes posteriores muestran a la candidata siendo retirada en una camilla, mientras el público observaba con evidente preocupación. Hasta los momentos, no se ha brindado información oficial sobre su estado de salud.

Usuarios se preocupan tras caída de Miss Jamaica

Las redes sociales se llenaron de comentarios reaccionando a la estrepitosa caída que sufrió la reina de belleza. Muchos se mostraron preocupados por el estado de salud de la modelo al caer de una altura tan elevada.