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Rebeca Escribens arremete contra Domínguez y REVELA que no trabajaría con él: "Es un hipócrita"

Rebeca Escribens criticó duramente a Christian Domínguez tras su aparición en ‘América Hoy’ y reveló si aceptaría trabajar junto a él.

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    Rebeca Escribens arremete contra Domínguez y REVELA que no trabajaría con él: "Es un hipócrita"
    Rebeca Escribens no es la primera vez que da su ácida sobre Christian Domíguez y Pamela Franco. | Composición Wapa
    Rebeca Escribens arremete contra Domínguez y REVELA que no trabajaría con él: "Es un hipócrita"

    Rebeca Escribens no se guardó nada y volvió a pronunciarse con dureza sobre Christian Domínguez, luego de que el cantante se presentara en 'América Hoy' para hablar de las demandas que interpuso contra algunas de sus exparejas.

    La conductora de espectáculos mostró su molestia por la presencia del cumbiambero en el programa y dejó entrever que le hubiera gustado estar en el set para responderle directamente. Sin filtros, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Lo peor es que lo traen justo los dos días que yo no estoy como para poderle responder”, expresó.

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    Escribens remarcó que sus críticas no nacen de un hecho aislado, sino de una serie de comportamientos que, según ella, Domínguez ha tenido durante varios años. “Lo comento acerca de todos los años que él ha estado metiendo la pata, cuya conducta no ha sido la más propicia...”, dijo.

    Además, la presentadora explicó que conoce de cerca a Melanie Martínez, una de las exparejas del cantante, por lo que su posición también estaría marcada por esa cercanía personal. “Lamentablemente, para su mala suerte, yo conozco a Melanie desde hace muchísimos años”, comentó.

    Rebeca revela que no trabajaría al lado de Christian Domínguez

    La polémica creció luego de que Christian Domínguez asegurara que perdió una oportunidad laboral en 'América Hoy' debido al escándalo que lo relaciona con Melanie Martínez. Ante ese escenario, Janet Barboza le preguntó a Rebeca Escribens si ella hubiera aceptado compartir espacio con el cantante.

    Su respuesta fue tajante y no dejó espacio para dudas: “No, mi reina”.

    Rebeca también recordó que sus cuestionamientos hacia Domínguez no son nuevos y aseguró que ya lo ha confrontado en persona en anteriores ocasiones. “Él ha estado acá y le he dicho en su cara que es un hipócrita, que es un conchudo”, afirmó, dejando claro que no tiene reparos en sostener sus opiniones frente al propio artista.

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    La conductora también cuestionó que Christian se refiera públicamente a las madres de sus hijos, especialmente cuando, según su punto de vista, algunas de ellas han mantenido silencio durante mucho tiempo. “Cuando mencioné la nota en donde lo escuchaba aquí bien parado, eh, bien caradura diciendo que por qué tiene que hablar.Él reclama un alboroto por parte de las madres de sus hijas cuando no se acuerda que ellas o al menos Melanie han estado calladas durante muchos años guardando distancia...”, explicó.

    Finalmente, Escribens puso sobre la mesa el impacto emocional que este tipo de conflictos podría tener en la familia del cantante, especialmente en sus hijos. “¿Quién le dice a Cristian o cómo repara en todo caso esos años donde su hija vio redes, noticias, en donde su padre se comportaba mal, quién paga la psicóloga, o sea, quién la ordena emocionalmente”.

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    Redacción Wapa.pe

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