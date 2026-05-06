¿SE PRONUNCIA? Korina Rivadeneira CONFIESA si Mario Hart se ha mudado a Punta Hermosa tras rumores de relación con Paloma Fiuza | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿SE PRONUNCIA? Korina Rivadeneira CONFIESA si Mario Hart se ha mudado a Punta Hermosa tras rumores de relación con Paloma Fiuza | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Korina Rivadeneira decidió enfrentar las cámaras y responder a las versiones que circulan sobre su relación con Mario Hart. Durante su encuentro con la prensa, la modelo venezolana fue consultada por una supuesta separación y por los rumores que señalan que el piloto estaría viviendo en Punta Hermosa, en medio de especulaciones que también lo vinculan con Paloma Fiuza.

¿Mario Hart se mudó? Korina Rivadeneira rompe el silencio

Al ser interrogada directamente sobre una presunta mudanza de Mario Hart a Punta Hermosa, la exchica reality reaccionó con sorpresa y descartó esa versión. “¿En Punta Hermosa?, no, allá viven nuestros amigos, no Mario", dijo tajantemente.

Aunque evitó profundizar sobre el estado actual de su relación, Rivadeneira dejó en claro que mantiene comunicación con su esposo. “Estamos muy bien y, de hecho, hemos conversado antes de venir; él iba a venir, pero he venido solo con los niños”, afirmó.

Asimismo, explicó que ambos han optado por mantener en privado los aspectos personales de su vida, una decisión que, según indicó, respetan desde hace algún tiempo. “Yo hace un tiempo, junto con él, hemos acordado que no vamos a hablar de nuestra vida privada. Por ahora, lo único que les quiero decir es que estamos manteniendo mucha reserva. Somos papás y el amor siempre va a estar de todas maneras”, sostuvo con firmeza.

En esa misma línea, reafirmó que no darán mayores explicaciones por ahora. “Nosotros no estamos explicando nada. Lo único que queremos es que por ahora se mantenga en reserva y en algún momento, si tenemos que hablar, hablaremos”, agregó la actriz sobre el estado de su relación.

Israel Dreyfus desliza supuesto romance de Mario Hart y Paloma Fiuza

Un comentario lanzado en un pódcast volvió a encender las especulaciones en torno a Mario Hart y Paloma Fiuza. Durante la más reciente edición de 'Sin más que decir', una conversación entre los conductores dejó entrever la posibilidad de que ambos mantendrían una cercanía que iría más allá de la amistad, lo que generó reacciones inmediatas entre los seguidores.

El momento surgió cuando Israel Dreyfus decidió ir directo al punto y preguntó por la situación sentimental de la bailarina en medio del diálogo con Diana Sánchez. “Escúchame, ¿Paloma está soltera?”, preguntó, abriendo la puerta a nuevas dudas sobre su vida amorosa.

Ante la consulta, Sánchez confirmó que la brasileña no mantiene una relación actualmente, lo que dio pie a que la charla tomara otro rumbo. Fue entonces cuando el nombre de Mario Hart apareció en la conversación, lo que despertó aún más interés.

Al referirse al piloto, la conductora dejó una idea a medias que no pasó desapercibida. “Mario Hart todavía no anuncia, pero…”, dijo, sin completar la frase.