Melcochita: nieta del artista sorprende en videoclip de Ozuna

Una vez más la familia Villanueva en los reflectores. En esta ocasión, la nieta del popular comediante Melcochita, Afrika Villanueva, hija de la Matha Chuquipiondo y Hussein, participó en el nuevo video del cantante Ozuna. Cabe mencionar, que el joven influencer radica en Alemania junto a su padre.

Así lo comentó la recordada ‘Mujer boa’, quien expresó estar orgullosa de que su hija sea una de las modelos que aparecen en el videoclip ‘Aquí’, que hace poco estrenó Ozuna, AriBeatz y Soolking.

“Estoy muy orgullosa de mi bebé que participa como modelo en el video, ella no es bailarina... siempre ha sido de perfil bajo, recién le ha picado el bichito”, dijo Martha a Trome.

Afrika tiene 20 años y es fruto de la relación entre Martha Chuquipiundo y Hussein Villanueva, hijo del sonero. De acuerdo a la madre, siempre confió que su hija heredara la chispa artística de su familia, pese a que joven está más enfocada en trabajar y seguir sus estudios.

“Ella tiene madera y no podía ser ajena a esto (arte) ... aunque para ella lo primero son sus estudios y el trabajo”, añadió.

