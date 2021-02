Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman en vivo su segundo embarazo

Natalie Vértiz confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé, su esposo Yaco Eskenazi la acompañó en el set de Estás en todas para contar la feliz noticia.

"He esperado este sábado, este medio, este espacio para contarles... Ya era el momento", expresó en un primer momento la conductora del programa.

‘Choca’ Mandros invitó al set que ingresara Yaco, quien sorprendió a la exreina, quien no dudó en manifestarle unas románticas palabras a su esposa antes de contar la gran noticia. "Quiero decirte que te amo... Eres el amor de mi vida".

La pareja mostró un video en el que se puede ver la ecografía y de fondo se escucha la voz del capitán de los 'Guerreros' diciendo: "Aún no sabemos si eres niño o niña".

Ante las muchas especulaciones de un posible embarazo, la conductora de Estás en todas dijo: "Señores estamos embarazados.... ¡Ay Dios mío! Me moría por gritar esta noticia... Este embarazo lo he sentido super nuestro, pero ya la barriga me estaba delatando".

Natalie Vértiz habló de su barriguita

La conductora de Estás en todas, Natalie Vértiz describió su pequeña barriguita tras confirmar la llegada de su segundo bebé.

“Pancita chiquita pero que late a mil, que está creciendo con mucho amor, es un bebé saludable que era lo más importante para nosotros. Todavía no sabemos qué es por eso no lo decimos, pero lo que sí les podemos decir es que estamos saltando en un pie de la felicidad y que llegó en el momento en el que tenía que llegar”, agregó Natalie Vértiz.