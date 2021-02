Karla Tarazona y Rafael Fernández denuncian a expareja del empresario por la venta de pruebas Covid

La locutora de radio, Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández realizaron un enlace con el programa Amor y fuego para hacer una delicada denuncia contra la expareja del conocido ‘Rey de los huevos’, Paola Félix por presuntamente comercializar pruebas de descarte de coronavirus usando el nombre de su empresa.

El programa difundió unas imágenes donde se ve a Paola Félix más conocida en las redes como ‘La mortificada’ que es intervenida por la policía fiscal a las afueras de su vivienda en Barranco.

En la mencionada denuncia también mencionan a otra de las exparejas del empresario, Luciana Onetti, quien de acuerdo a lo que dijo Fernández no quiso entregarle las riendas el control de la página de Facebook de negocio.

“Creo que ellas no han medido la circunstancias en las que estamos, y han pensado que por fastidiar o por hacer su chiste las cosas iban a quedar ahí. Una cosa es sentarte en un programa a hablar, burlarte y esas cosas, pero otra cosa es mezclar el nombre de otra persona para cometer estos actos ilícitos”, expresó muy fastidiada Karla Tarazona.

La mediática pareja manifestó que la página de Facebook donde se están vendiendo las pruebas rápidas para detectar coronavirus habrían colocado el celular de Rafael, por lo que estuvo recibiendo llamadas para consultarle sobre los productos.

“Unos amigos míos me llamaron para decirme que habían puesto mi número ahí. A penas me dijeron eso, fui a la comisaría, senté mi denuncia y dije que yo no vendía nada de productos médicos”, sentenció Rafael Fernández.

