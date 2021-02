Esposo de Karla Tarazona encara a Leonard por no ser responsable con sus hijos

El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, no toleró más el comportamiento de Leonard León y no dudó en encararlo por no cumplir con sus obligaciones de padre. El empresario le pidió que realice el pago correspondiente por la manutención de sus pequeños.

Como se recuerda, Karla señaló que el cantante no cumple con sus hijos desde hace casi un año. Incluso, pidió al juez la reducción de la manutención.

“Hay una cosa muy importante, yo también soy divorciado con hijos. Acá la palabra clave es responsabilidad. Si tienes que pasar 500 (soles), pues pasa esa cantidad porque tus hijos tienen que comer, estudiar. Yo los quiero muchísimo a los chicos, ellos son muy amorosos”, indicó sobre los hijos del cantante con Karla Tarazona.

Asimismo, señaló que el hecho de que él pueda cubrir los gastos de los pequeños, no quiere decir que el cumbiambero se olvide de sus obligaciones.

“La responsabilidad es muy importante cuando tienes hijos, yo creo que tienes que ser responsable de ellos, no por el hecho que yo exista no puedes decir, ya, bueno, que lo haga él. Yo de buena manera siempre estaré cuidando, es mi compromiso desde que me casé con Karla, es todo un paquete”, dijo.

“Que dé lo que que le corresponde, como hombre tiene que asumir. Como siempre le digo a Karla, si no quiere hacerlo o etc. son cosas que la ley ya se encargará de verlas”, señaló.

Karla Tarazona respalda a su esposo

Por su parte, Karla señaló que Leonard León es mal padre, y que no solo no cumple con sus responsabilidades, sino que tampoco se preocupa en ver a sus hijos.

“Las cosas son muy claras, asume tu responsabilidad, nadie te obliga a dar más porque mis hijos están acostumbrados a un ritmo de vida. No hablamos de un cojo o de un manco… Sé que le dio Covid, pero igual seguía dando entrevistas, estaba en los privaditos”, señaló.

Además, aseguró que sabe que su expareja tiene una camioneta, pero no está a su nombre. “Hay muchos padres que por evadir sus responsabilidades ponen (sus cosas) a nombre de otras personas”, resaltó la exconductora de TV, quien admitió que sus hijos preguntar por su padre.